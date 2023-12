La inesperada decisión de Barby Silenzi y El Polaco tras superar una fuerte crisis

Incluso, sorprendieron a todos al hablar de la posibilidad de ser padres otra vez. Sucede de que minutos antes de la ceremonia, la pareja dio una nota para Mañanísima (El Trece), y allí el cronista deslizó: "Escuché por ahí que se viene el embarazo…¿Puede ser?” .

“Siempre se viene, el embarazo de amor y de las buenas vibras”, contestó el Polaco con ánimos de evadir la pregunta. Sin embargo, la bailarina tomó las riendas del asuntó y confesó: “Lo tenemos en mente pero todavía no está, lo estamos ahí armando”.

El letal comentario de Moria Casán a Barby Silenzi sobre su relación con El Polaco: "Me parece que sos..."

Hace unos cuantos días que Barby Silenzi y El Polaco se encuentran atravesando una fuerte de crisis de pareja. La bailarina aseguró qué hay días donde están bien y otros donde están mal, pero que no tienen una decisión tomada aún.

En medio de este contexto, Barby se presentó en la pista del Bailando 2023 (América) para acompañar al Conejo en la salsa de a tres, y allí recibió un duro análisis de Moria Casán acerca de lo sucedido en su plano amoroso.

Tras escuchar todas las idas vueltas en la pareja, la jurado del certamen decidió intervenir en la charla y sentenció: “A mi me parece que sos una especie de GPS emocional de tu marido, o tu ex. Es una cosa impresionante, y eso no es ser celosa, es ser o ser obsesiva...”.

Y agregó: “Tenes el trastorno obsesivo de tu marido. Es el TOP, trastorno obsesivo polaco. Deben tener un sexo impresionante, eso se demuestra y no se pueden soltar por la cama, cuesta un quilombo, pero tenes que soltar en algún momento”.

Sorprendida por las palabras de Moria, la bailarina quiso defender su relación con el cantante, y sin dar muchas explicaciones cerró: “Tenemos amor nosotros”.