La inesperada estrategia que le propuso Colli a Malena en Survivor Expedición Robinson: "Hay que sacar a..."

Luego, Colli, sin vueltas, le propuso a la diseñadora de indumentaria votar a Juan Pablo para que abandone el certamen. "Si nosotros logramos eliminar a Juanchi... primero que es algo que iba a pasar en algún momento, y segundo, ponele, que podés ganar un voto de confianza de la gente del Sur", sugirió. "¿Qué le digo a Agus (Pérez) después? No, no puedo, en esta instancia no", le respondió segura Malena.

"Tienen un ídolo, el collar de inmunidad... no puedo encontrar un hueco. Y para colmo, Euge (Propedo) se amigó con Aixa (Legarreta). Ella también sabe que si sigue con nosotros tampoco llega a la cuarta posición. ¿Cuánto tiempo va a mantener esa opinión?", agregó Martín.

Embed

Kerschen, aunque dijo que iba a pensar en la sugerencia de su compañero, también aseguró que se sentía una traidora.

Más adelante, durante su entrevista individual, Malena opinó sobre Juan Pablo. "El acercamiento con Colli fue raro porque yo venía pensando cosas que solo las compartía con la almohada. Se me despertó el cerebro al hablar con Juanchi sobre estrategia y él me dijo 'la próxima vamos por Martín'. A mí no me gustó nada, con Martín no. Martín no se puede ir. Es mi salvavidas. Si llego a la final con él, me siento con chances de ganar. Si llego con Juanchi... soy boleta", sostuvo.

Cabe recordar que este grupo viene unido desde el inicio, son todos campamento Norte. Aunque en el último tiempo Malena estrechó lazos con Colli, desde el comienzo, ella tuvo alianzas con Agustín y Juan Pablo. Sin embargo, por un lugar en la final, todo podría cambiar.

Embed

Inmunidad, veto y traición: un participante quedó eliminado de Survivor Expedición Robinson

Este miércoles, en Survivor Expedición Robinson (Telefe), un participante tuvo que abandonar la isla tras ser el más votado en el Concejo Tribal.

Luego de un desafío en el que Martina Musillo y Mauro Guarnieri ganaron una piedra que les permitió vetar el voto de un jugador, un participante del excampamento Sur quedó eliminado.

Mauro le negó la posibilidad de nominar a Agustín Pérez y Martina, a Baltasar López. A su vez, Aixa Legarreta decidió utilizar su ídolo de inmunidad para proteger a Mauro, quien al final no recibió ningún voto.

Los votos del Concejo estuvieron divididos entre Malena Kerschen, quien obtuvo tres votos, e Iván, que recibió cinco. Por lo tanto, 'Tarzán' quedó afuera del certamen.

El equipo amarillo se vio nuevamente afectado por el resultado de la eliminación, después de que el jugador Martín 'Colli' Collante aceptara la propuesta de Eugenia Propedo y no la de Mauro.

Antes de despedirse de sus compañeros y del conductor Marley, Iván reflexionó sobre su eliminación: "Siempre me lo espero porque es un juego y estoy agradecido por esta oportunidad que me dieron. Aprendí muchísimo y me di cuenta de cosas importantes que tenía allá, no basura como la comida, me refiero a relaciones interpersonales y la familia, que las tenemos por añadidura y muchas veces no las podemos reconocer".

Por último, expresó: "Tuve charlas hermosas con muchos de ustedes. Me voy sintiendo amor y no tengo nada negativo para decirles".