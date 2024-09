¿Nueva alianza? El impensado acercamiento entre Aixa y Malena en Survivor Expedición Robinson

"Pero háblennos, no nos dejen solitos. A veces estoy ahí sentada con Balta y Mauro... y si bien los quiero a los chicos no es mi....", le recriminó Aixa a Malena. Inmediatamente, la diseñadora de indumentaria se rió ante el pedido de la circense y completó su frase: "Círculo de pertenencia".

"Claro, no nos dejen tirados. Por más que me quieran echar mañana, tratá de sociabilizar conmigo, si podés. Si te caigo mal, no", expresó Aixa con una actitud casi lastimosa.

"Pero acercate, boluda", le respondió entre risas Malena.

Luego, en la entrevista individual, Aixa reflexionó sobre sus posibilidades en el juego: "Me doy cuenta de que tengo otras opciones en mi juego que pueden ser al lado de Male".

La terrible traición que Mauro sufrió de Eugenia en Survivor Expedición Robinson

A pocas horas de una nueva eliminación en Survivor Expedición Robinson (Telefe), la participante Eugenia Propedo decidió "cortarse sola", jugar con el excampamento rojo y romper su alianza con Mauro Guarnieri, su gran amigo dentro del reality.

Al comienzo del programa, Mauro se sinceró y admitió que se siente muy triste, con ganas de irse de la isla, tras la traición de Eugenia.

"Los que antes eran mejores amigos ahora son enemigos. Los sentimientos parecen tener prioridad sobre los acuerdos y Mauro es un claro ejemplo de esta premisa. Mauro y Eugenia, el inicio del fin", relató el conductor Marley.

Mauro y Eugenia hablaron a solas y el jugador le dijo: "Yo entiendo que no te caigan del todo bien Balta, Tarzán ni Aixa, pero creo que ir del otro lado es un suicidio"."Yo creo que ellos tres nunca se van a votar entre ellos, y del otro lado sí tenemos más posibilidades de llegar a la final", siguió Mauro.

Luego, en la entrevista individual, Eugenia repasó su charla con Mauro y sostuvo: "Lo vi en una postura rara o sumisa. Yo creo que algo con Mauro se rompió. Creo que no me lo va a perdonar nunca, pero yo estoy muy tranquila con lo que hice y si no me quiere perdonar que me disculpe, pero yo voy a seguir con mi juego".