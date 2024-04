La inesperada reacción de los nominados al enterarse de la votación mixta en Gran Hermano

Inmediatamente, Emmanuel y Furia comenzaron a gritar eufóricos sus nombres junto a "9009". Ambos, además, aplaudieron la noticia. Acto seguido, una de las compañeras de los nominados se animó a decir "qué buena onda", sin embargo el resto quedó helado tras el anuncio.

Coti, que ingresó el martes en reemplazo de Agostina Spinelli, no pareció sentirse muy cómoda al igual que Martín. De todas maneras, el participante que tendría menos chances de quedarse, con esta nueva regla, sería Damián. Ahora solo queda esperar.

La polémica sugerencia que le hizo Furia a Florencia sobre Coti Romero en Gran Hermano

Luego del terrible ninguneo que vivió Juliana 'Furia' Scaglione por parte de Coti Romero, la jugadora más popular del certamen le dio un polémico consejo a la participante Florencia Regidor sobre cómo tratar a la ex Gran Hermano dentro de la casa.

En una conversación con Florencia en el dormitorio de la chicas sobre la correntina, la tatuada disparó en voz baja: "Dejala que se aburra, que se agarre las paredes y que se aburra. No voy a motivar a más nadie para que se quede acá adentro".

"No la veo en ningún grupo", le dijo Florencia. "¿No? Yo pensé que se había enganchado con ustedes", le respondió Furia. "No, bah, creo que no", le contestó la jugadora.

"Bueno, tranca, que le sea leve. De mi parte no va a tener mucho", soltó picante Furia y agregó: "Vos sabés que cuido mucho mi energía, si siento que está muy pesada, me alejo".