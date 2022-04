Andrés Nara hizo una fuerte denuncia contra Wanda y Mauro Icardi por sus nietos

Además, el empresario señaló que su ex Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, es una de las que se opene a que se acerque a los chicos.

“Exactamente. Si yo estuviera en el lugar de él (Por Icardi) le diría a Wanda. ´Yo no me banco a tu papá, pero es el abuelo de mis hijas, me gustaría que lo conozcan´”, comentó Andrés.

Al parecer, la relación de Mauro con Andrés se cortó cuando en un programa, el empresario confirmó el primer embarazo de Wanda sin permiso de ellos. Incluso, en este viaje que hizo Wanda al país con las dos nenas no le atendió el teléfono ni o quiso recibir.

“Yo prefiero una charla personal con ella y llegar a un entendimiento. Reconozco que hubo un montón de cosas, como también pasaron con ella cosas, que yo las entendí cuando ella estaba soltera, y puse el pecho, ¿por qué?, porque uno es el padre y hay que estar conteniendo la familia”, admitió.

wanda nara 1.jpg

Wanda Nara llegó sorpresivamente a la Argentina: caos de tránsito y piquetes

Tras aquel polémico hackeo de su cuenta de Instagram de hace unas semanas donde tuvo que explicar qué le pasó, Wanda Nara llegó a la Argentina de manera sorpresiva este viernes acompañadas por sus hijas Francesca e Isabella.

La empresaria y mujer de Mauro Icardi arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en la mañana del día viernes y fue sorprendida por una de las problemáticas que ocurren a diario en la city: cortes de tránsito por piquetes.

"Hola Argentina. Hola tránsito. Hola piquetes", expresó la rubia desde sus historias de Instagram. Wanda viajó con sus dos pequeñas y Mauro Icardi quedó en Francia por sus compromisos futbolísticos.

"Mis princesas", expresó el delantero del PSG en Instagram al ver una imagen de su mujer junto a sus dos hijas y reposteó dicha postal en su cuenta.

Wanda se mostró alegre manejando junto a su familia y a pura música en lo que es su regreso al país después de un tiempo.