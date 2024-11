La inesperada respuesta de Simge Sagin ante los rumores de romance con Mauro Icardi

También cabe destacar que Sagin es fanática del equipo de fútbol en el que juega Mauro y ha cantado canciones para el Galatasaray, hecho que hizo que Icardi y Simge se conozcan desde hace algún tiempo ya.

Por otro lado, en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani, mencionaron que habría una posibilidad de que Icardi deje el equipo turco para sumarse a River Plate y estar en Argentina cerca de su ex, Wanda Nara.

"Es imposible, él no puede viajar", acotó Erdem, un hincha turco del club Galatasaray sobre la posibilidad de que el futbolista deje el equipo. Y agregó: "No es cualquier jugador".

Mauro Icardi y Simge Sagin.jpg

La fulminante decisión de Mauro Icardi desde Turquía por el romance de Wanda Nara y L-Gante

A pesar de que durante estos dos años de tormentosa relación matrimonial luego del Wandagate, con permanente idas y vueltas, Mauro Icardi siempre intentó por todos los medios salvar la pareja con la madre de sus hijas, Wanda Nara, tal parece que se cansó de las actitudes de ella y ahora habría sido él quien puso punto final al matrimonio.

Así lo confirmó el periodista turco Ozgur Sancar en comunicación con Intrusos (América TV), al revelar la información que circula en Estambul donde está instalado Mauro por sus compromisos deportivos con el Galatasaray.

"Luego de que Wanda Nara hiciera alarde abiertamente de su relación con L-Gante, Mauro Icardi decidió poner fin al matrimonio y se quitó el anillo de bodas", confirmó sin vueltas Ozgur ante el asombro de Flor de la V y detalló que fue el 1° de noviembre cuando Icardi se cansó y se sacó la alianza como señal del quiebre definitivo entre él y su esposa.

Además, el periodista turco señaló que Mauro también dejó de seguir a Wanda en las redes sociales después de las diferentes publicaciones que hizo con L-Gante, incluso con su hijita Jamaica.

Por otro lado, Sancar reveló que en su último viaje a Buenos Aires, Mauro Icardi "intentó convencer a Wanda" para regresar a Turquía y recomponer la familia, pero no logró disuadirla.

Asimismo, aseguró que los hinchas del Galatasaray creen que separarse de Wanda "es lo mejor para Icardi", porque así podrá "enfocar todas sus fuerzas en el campo de juego".

Y por último se refirió a Simge, la cantante turca señalada como la nueva novia del futbolista. "Icardi cada vez que marca un gol en el campo del Galatasaray, suena la canción Let's be your life (dejame ser tu amor). Esta canción pertenece a Simge, que dijo que tiene muy buena relación con él pero no tiene una relación sentimental", explicó seguro negando romance alguno entre ellos. "Simge dijo que ella siempre respeta a las familias buenas", concluyó.