La inesperada revelación de Julieta en Gran Hermano 2022 que enojó a su madre: "Qué ingrata" 

Ante el asentimiento de Daniela, que reconoció que ésta es una vida sin compromisos, Poggio le preguntó a Pestañela y a Romina: “¿Se quedarían un año?”, a lo que Uhrig lanzó sin dudarlo “Ni en pedo”, mientras que Celis confesó que “Seis meses aguantaría”.

Así, tras pensarlo unos segundos, Julieta volvió a la carga y reflexionó “Yo cinco meses aguanto. Es que lo vamos a extrañar, chicas, no trabajar”. “Nos vamos a extrañar nosotras” acotó la ex diputada, pero la modelo siguió en su postura: “También, pero esta vida: comer, hacer la prueba semana, no hacer nada” y acto seguido justificó sus palabras.

“A mi a veces me aburre, pero me gusta... Me tiro en la cama, nadie me reta, no tengo a mi mamá que me reta porque dejo todo desordenado” lanzó pícara Disney. Así, tras verse el informe en la emisión de anoche, su mamá desde el estudio disparó entre risas: "¡Qué ingrata!", tras confirmar que Juli no hace nada en su casa si bien admitió que trabaja muchas horas.

Gran Hermano 2022: el video de Julieta Poggio haciendo twerking que encendió las redes

Bailarina profesional, Julieta Poggio sorprendió a todo el público de Gran Hermano 2022 (Telefe) con una coreografía súper jugada y sensual, en la que deslumbró con la técnica del twerking, más conocida como perreo.

Mientras charlaba con Daniela sobre los temas que les gustaría escuchar, sonó el tema “Olha a Explosão” del brasileño Kevinho, y al unísono las chicas gritaron "¡Perreo!".

Acompañada de su entrañable amiga, "Pestañela", Julieta deleitó no sólo fuera sino también dentro de la casa, con sus movimientos súper jugados, con un twerking digno de una profesional.

Disney, como muchos le dicen en la casa, ya había deslumbrado con su habilidad al oficiar de coreógrafa en una de las pruebas de la semana, cuando todos debieron representar el tema “Con calma”, de Daddy Yankee.