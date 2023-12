La inesperada revelación de la mamá de Camila Homs sobre la filtración del embarazo de su hija

El cronista del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le consultó por el embarazo de su hija, y Liliana respondió sorprendida: “No, por favor, ya tengo cuatro nietos, no. Yo no sé, pero no, ni idea. No, imagínate que no tengo idea acá. Pero si está embarazada me lo hubiera dicho. Cómo no voy a saber yo, la mamá”.

Ahí, el cronista le contó que la ex del futbolista "le dijo que las hijas de José le contaron que el padre les dijo que estaba la posibilidad de que tengan un hermano”.

“Ah, bueno, que pueda llegar a haber una posibilidad algún día remoto, sí. Pero ahora no. Les dijo a los hijos como que algún día puede ser, pero ahora no. No lo sé, pienso eso. Cómo no me voy a enterar yo. De verdad que no. En serio”, cerró la mamá de Camila.

La ex de José Sosa volvió a disparar contra Camila Homs y le quemó un mega anuncio

Después de aparecer en la escena mediática contando en detalle lo que fue su pareja de casi dos décadas con el futbolista José Sosa, Carolina Alurralde volvió a referirse al padre de sus hijas y su actual romance con Camila Homs.

Tras dejar en claro que quiere resolver el tema del divorcio con el jugador de Estudiantes de La Plata de una vez por todas, en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece) Alurralde se refirió a los rumores de embarazo de la ex de Rodrigo de Paul.

“Lo del divorcio es sumamente importante para mí porque me enteré que se casan. ¿Puede ser?”, deslizó Carolina al tiempo que agregó: “Me alegra un montón. Entonces con más razón quiero que se haga el divorcio de una vez por todas”.

Asimismo remarcó: “Entre todas las cosas, me enteré que se van a vivir juntos. Que ya alquilaron una casa. Que van a compartir las familias, digamos. Van a hacer una unión de las familias”, y acto seguido aseguró que Camila Homs está embarazada.

Consultada por el notero precisamente sobre ese rumor, la ex de Sosa reveló: "Me lo contaron mis hijas. Me dijeron que el papá les preguntó si estarían contentas con un bebé en camino. Así que para mí está embarazadísima. Porque el padre les dijo eso, se van a vivir juntos, dejó el Bailando y se casan".

Por último, y como para reafirmar su teoría, Carolina Alurralde aseguró que se trata de "una cadena de cosas que certifican que está embarazada”, mientras dejó bien en claro que lo único que pretendes es poder divorciase y ser feliz.