La ex de José Sosa reveló por qué se separó del futbolista y apuntó fuerte contra Camila Homs

Allí relató su historia con Sosa, al detallar: “me puse de novia con José cuando tenía 18 años. Estuve casada 17 años con él. Nos fuimos muy chicos a vivir a Alemania. Estuve por un montón de lados. Yo lo acompañé, viajé con él a todos lados, siempre lo apoyé. En las buenas, en las malas. Nuestra relación fue muy fuerte. Después nacieron las mellizas. La vida nos llevó por diferentes caminos. Y me llevó a atravesar infidelidades, vidas paralelas. Es el motivo por el que me separé”.

Y si bien dejó en claro que “No aparece el nombre de Camila en esos engaños e infidelidades. Yo ya estaba separada. Lo que aparece es por qué yo salgo a contestarle a Yanina. Por el simple hecho de que a ella también la engañaron, yo estuve muy triste. A mí me dolió muchísimo separarme, si hubiera sido por mí hubiera seguido. Lo perdonaba siempre”, agregó.

Fue precisamente allí cuando apuntó directa contra Camila Homs, afirmando que fue ella quien contó detalles de su vida. “Yo decido no hacer ningún juicio, no separar a mis hijas del padre. Ahí es donde le contesto a Camila Homs, porque sé que esas palabras se filtraron. Porque a mí no me conoce nadie. Quién iba a decir que yo estoy enferma o que tengo problemas con el consumo. Para mí es Camila la que filtró esto. No tengo dudas”, afirmó contundente Carolina Alurralde.

Por último, la ex de Sosa volvió a disparar filosa contra Camila al comparar su separación con Rodrigo de Paul: “Ella que se fije, hizo un divorcio millonario en donde se requerían un montón de puntos. Y además el padre no puede ver a sus hijos. Es horrible”.

¡Qué festejo! Camila Homs y José Sosa a los besos tras el título de Estudiantes

Hace unos días Camila Homs estuvo presente en el estadio de Lanús y observó en la platea el triunfo y título de la Copa Argentina que logró el club Estudiantes de la Plata.

En este sentido, una vez finalizado el partido, la modelo se acercó al interior de la cancha y saludó de manera muy especial a su novio, José Sosa.

Los dos se fundieron en un cálido abrazo, se dijeron tiernas palabras y se besaron en medio de la gran alegría del futbolista por el campeonato obtenido tras la victoria 1 a 0 del pincha ante Defensa y Justicia.

"Amor de mi vida, qué felicidad! Disfrutalo que te lo mereces mucho. Te amo con todo mi corazón", le dedicó Cami a José desde su cuenta de Instagram tras la consagración deportiva.

La modelo, ex de Rodrigo de Paul, y el Príncipe están juntos desde marzo y la relación pasa por un gran momento. Viva el amor.