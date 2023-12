La inesperada revelación sobre la participación de Lucca Bardelli en Gran Hermano 2023

Y agregó: "Nada, lo recontra agradezco, me estallé mal estos días, pero no voy a entrar al final. Sí es verdad que era uno de los confirmados e iba a entrar y todo, pero como ya saben hace una semana se filtró mi ingreso y por eso y unas cuestiones más que no vienen al caso al final no se va a dar".

Hacia el final, Bardelli hizo una reflexión sobre el 'hate' de las redes hacia los participantes del show: "Por otro lado, ojalá que lo puedan tomar este Gran Hermano como lo que es, como un show para disfrutarlo, para divertirse, porque sé que mucha gente lo toma así pero también hay mucha gente que está triste o enojada en su casa y lo toma como un lugar para expresar su odio y su bronca a todo el mundo", cerró.

Lucca Bardelli contó su verdad del final con Julieta Poggio: "Me enteré..."

Julieta Poggio ingresó a la casa de Gran Hermano 2022 en pareja con Lucca Bardelli y dentro del reality en varios momentos se largó a llorar extrañándolo tras los meses que estuvo en el exitoso programa.

Lo cierto es que una vez fuera de la casa, las cosas entre los dos no salieron como esperaban y al poco tiempo se separaron, y los rumores vincularon a la actriz con otro ex GH, Marcos Ginocchio.

Lo cierto es que desde su cuenta en Instagram, Lucca Bardelli rompió el silencio y habló del final de la relación con Julieta Poggio y reconoció que las cosas no terminaron bien entre ellos.

"¿En qué quedó todo con Juli? Terminaron bien? La verdad", le consultó un seguidor al joven. Y él fue sincero en su respuesta: "La posta es que no quedó todo bien, al contrario", comenzó.

Y amplió picante: "Me enteré cosas de parte de ella que hizo en la relación. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque sé que hice las cosas bien, por lo menos de mi parte".

¿Le responderá Julieta?