Lucca Bardelli se postuló para el Bailando 2023 ¿con la enemiga de Julieta Poggio?

"Vine a ver... pero puede ser. No sé la verdad. No me anoté ni nada", expresó Lucca cuando le preguntaron por la posibilidad de sumarse a la competencia. "Es la primera vez que vengo", comentó.

Para no pecar de fanfarrón, el ex de Julieta Poggio advirtió que no es muy bueno para la danza. "Soy de madera. No aprendí nada de Juli", manifestó el muchacho.

Por último, al momento de dar el nombre de una figura para bailar en la pista, Lucca sorprendió. "¡Coty!", exclamó, pero cuando le repreguntaron si estaba seguro recapacitó: "No, mentira... no sé la verdad, no te digo nadie porque ni idea", cerró.

Julieta Poggio rompió el silencio sobre la aparición de Lucca Bardelli en Coqueluche

Luego de su salida de Gran Hermano, Julieta Poggio no para de crecer en su carrera artística. Y actualmente, se encuentra protagonizando en calle Corrientes la famosa obra Coqueluche, dirigida por José María Muscari.

Como es de esperarse, en cada función se hacen presentes distintos amigos y familiares de la joven para darle apoyo en su gran momento como estrella. Sin embargo, en una de las últimas funciones, se vio entre el público a su ex novio, Lucca Bardelli.

A raíz del gran revuelo que generó su presencia en el teatro, Julieta rompió el silencio acerca de lo sucedido en su programa de streaming Fuera de Joda. "¿Puede ser que hubo un invitado especial a Coqueluche?”, insinuó Nacho Castañares.

"Preguntame directo así te puedo responder", retrucó la actriz y entonces su compañero repreguntó: "¿Invitaste a Lucca a Coqueluche?".

"Yo no invité a Lucca, para mi compró la entrada, pero me parece bien de su parte, se ve que tenía ganas de ver la obra", aseguró la ex Gran Hermano.

"Habrá dejado diferencias de lado para ir a ver la obra", analizó Mora y luego La Tora indagó: "¿Te mando algo felicitándote?".

"Si, fue una sorpresa", cerró Julieta.