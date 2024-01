La inesperada revelación de Lali Espósito al hablar de su vínculo con Peter Lanzani

Además, habló del lanzamiento de su primer disco en formato vinilo, Lali Deluxe, que estuvo acompañado por el estreno de un especial video clip protagonizado por su amor de la adolescencia, Peter Lanzani.

Lali Esposito Peter Lanzani

Lo cierto es que el video clip tuvo una gran recuperación e impactó emocional en los fanáticos de Lali y Casi Ángeles que se emocionaron al verlos juntos en pantalla otra vez.

"Debo confesar que a mi me daba pánico, con la confianza que tengo con Peter de años de amor, de amistad y aparte es uno de los seres de luz que ha pisado esta tierra. Me daba mucho pudor animarme a preguntarle si quería participar en el video porque yo decía, 'este es un actor consagrado', no quiero que lo haga por que me quiere", admitió en Olga.

Sin embargo, contó que ante el llamado telefónico el actor se mostró encantado con la propuesta y los resultados fueron increíbles. "Y aparte chicos, sale preciosos Peter Lanzani. Yo me confundí eh. Yo dije '¿por qué me fui de ahí? ¿qué pasó?", confesó entre risas.

Lali Espósito se cansó y contestó a las críticas con una contundente foto: "Al odio..."

Lali Espósito quedó envuelta en una gran polémica luego de que trascendiera que cobró una importante suma de dinero para brindar un show en La Rioja por parte del Gobierno de esa provincia.

Fue el presidente Javier Milei quien reposteó un mensaje de la cuenta oficial de La Libertad Avanza de La Rioja donde se informaba el monto por el cual habría sido contratada la artista para un show musical.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, le había ofrecido la suma de $37.444.000 a Lali Espósito a fines de 2022 para que cante en la Fiesta Nacional de La Chaya.

Milei lo cruzó desde las redes luego de conocerse que el gobernador estaría por enviar un proyecto de ley para emitir una moneda propia provincial ante la crisis económica.

“Si tiene un problema en cómo asigna los recursos, es decir, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, sostuvo el presidente.

Lo cierto es que por esto Lali quedó envuelta en una gran polémica en los últimos días y desde su cuenta en la red social X contestó con una foto y un contundente gesto haciendo “fuck you” con sus dos manos, y expresó junto al emoji de un corazón: "Al odio, las mentiras , la utilización y las fake news".