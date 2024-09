La inquietante frase de La Tora que hizo que Diego Leuco aclare su relación con Sofía Martínez

"¿Vos estás en pareja, Tora? Vi que subiste una Historia", deslizó Diego Leuco. " Yo no subí nada", contestó La Tora. "Ah, porque viste que los medios mienten entonces", acotó el periodista. "Es IA (Inteligencia Artificial)", sostuvo la ex GH. "Bueno, pero salió en todos lados", remató el anfitrión.

La rubia aprovechó la ocasión para indagar sobre la vida sentimental del conductor y saber si está o no con Sofía Martínez.

"¿Vos también volviste? Porque también lo vi en todos lados", lanzó la ex GH. "Bueno, pero no. No es verdad", aclaró Diego Leuco, que supo estar muy enamorado de su colega.

image.png

¡Enamorados! La Tora y Pablo Arnoletti compartieron su primera foto juntos

Luego de que Pepe Ochoa revelara detalles del nuevo romance de Lucila 'La Tora' Villar con el baterista de la banda uruguaya Márama, Pablo Arnoletti, la pareja compartió su primera foto juntos.

A través de sus historias de Instagram, Arnoletti subió una foto con la exparticipante de Gran Hermano y escribió divertido: "Perdón por salir tan facheros”.

Días atrás, en el stream de El Ejército de LAM, Ochoa había contado cómo la pareja inició el vínculo: “El le mandaba mensajes por Instagram a ella y se conocieron después".

“El 4 de mayo se conocieron. Me cuentan que en ese encuentro también estaba Lizardo Ponce, fue en un evento”, había agregado sobre lo que fue el primer encuentro en persona.