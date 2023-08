La insólita aclaración que dio Romina Uhrig tras un polémico like a un mensaje contra Marcos Ginocchio

A partir de los filosos comentarios, la exdiputada se defendió: "Está todo bien con Primo. Yo no manejo Twitter. No tengo idea, dicen que puse un corazón a una publicación que decía algo de Marcos... No tengo idea, chicos. Por ahí toqué, no sé. Ni sé si lo puse yo".

"El que nos quiere ver mal, no lo va a lograr. Yo al Primo lo quiero. Y aparte otra cosa, en la casa con Primo siempre estuvimos juntos. No es que salimos de la casa y nos hicimos amigos como algunos... Así que nada, tengo la mejor con él. Dejen de inventar cosas, dejen de decir cosas porque no. Y si fue el corazoncito, fue sin querer porque no manejo Twitter", aclaró la futura participante del Bailando 2023.

Romina Uhrig

El polémico like de Romina Uhrig contra Marcos Ginocchio que le valió fuertes críticas

Romina Uhrig y Marcos Ginocchio supieron llevarse bien a lo largo de los casi cinco meses de convivencia durante la competencia de Gran Hermano 2022, por lo que hasta llegaron a forjar una amistad.

De hecho, al salir de la casa, la ex diputada siempre habló muy bien del salteño. En tanto, en las últimas horas extrañó mucho el polémico like que la morocha le dio a un mensaje de Twitter en el que algunos haters se metieron con la sexualidad del 'Primo'.

Lo cierto es que el fin de semana Romina y Julieta estuvieron juntas en un boliche de Puerto Madero y, como ya es habitual, compartieron algunas postales de la noche de chicas. El punto es que un usuario de la red social de la X capturó una de esas fotos de ellas dos y la posteó junto al mensaje: "Que soporten las virgas. Ah y Marcos es gay".

polémico like de Romina Uhrig.jpeg

Y si bien el comentario hubiera pasado inadvertido, ya que los ex GH siempre supieron a lo que se exponían al ingresar al reality -tanto en los halagos como en las críticas-, lo que asombró y mucho fue el like que Romina Uhrig le dio a ese posteo valiéndole una cataratas de comentarios que se le volvieron en su contra.

"Las cosas que deben decir de él cuando no está", "Romina siempre insinuó sobre la sexualidad de Marcos. Por lo visto, afuera también lo hace pero al parecer a él no le molesta", "Y después se hace la alida, es una homofóbica y transfóbica", "Pobrecita, tantas cirugias le atrofiaron las neuronas", fueron sólo algunos de los muchos comentarios que generó Romina con su like.