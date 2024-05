La insólita anécdota de Isabel Macedo sobre sus comienzos en el medio: "Me quedé helada"

“Me compré un anillo y nadie me había dado permiso, use la tarjeta de mi papá. Cuando llegué a mi casa, estaba el resumen. Mi papá me llamó y me dijo '¿quién te compró esto?' Yo toda simpática dije: vos. Me dijo, 'yo no te compré nada sino tu mamá tendría uno muy parecido'”, comenzó.

Luego dio contexto a lo que eran sus días en aquel momento y explicó: “Yo iba al colegio desde las 8am hasta las 16pm y cuando salía iba a la parroquia a enseñar a leer y escribir a los chiquitos. No me quedaba mucho tiempo porque también tenía que estudiar".

Isabel Macedo Noche al Dente

"Mi papá me dijo, 'no sé cómo, pero vas a trabajar, y me vas a devolver lo que gastaste'. En ese momento me quedé helada, pero él no se enojó, no me gritó, fue muy práctico. Vos no gastas lo que no tenes”, continuó.

Y relató: “Me puse a desfilar, iba a todos los desfiles, y elegía los que te pagaban en el momento para poder juntar más rápido. Hacía campañas, fotos de cremas para revistas y después nunca más no trabajé. Pagué el anillo y trabajé sin parar, me fui pagando todo”.

Por ultimo resaltó lo importante que fue esa experiencia para el resto de su vida y cerró: “El me crio muy bien y estoy agradecida de lo que hizo conmigo porque sin retos sin nada me dio herramientas para que me autoabasteciera. Me convirtió en una mujer muy fuerte el no depender de nadie”.

Embed

El contundente descargo de Isabel Macedo luego de las violentas críticas al cuerpo de su beba

Isabel Macedo y su marido Juan Manuel Urtubey comenzaron el año junto a sus dos hijas - Belita y Julia- vacacionando en Punta del Este, como tantas celebrities. Pero lo que menos iban a imaginar, era que la simple publicación en redes de una tierna foto de su beba de 7 meses a orilla del mar iba a generar las más crueles críticas por su cuerpo.

Así, si bien en un primer momento la actriz publicó en su cuenta de Instagram un mensaje haciendo referencia al tema, en la noche del jueves habló de la cuestión desde un móvil con Telenoche (El Trece).

Isabel Macedo descargo en Telenoche -cotesta mal o enojarse genera más odio 1 - captura.jpg

“Pienso que desde un lugar consciente contestar mal o enojarme puede generar más violencia o más odio, y eso es algo de lo que ya tenemos bastante”, le confió Isabel Macedo acompañada por su marido a Nelson Castro y Dominique Metzger.

Al tiempo que agregó: “Sí tengo un pensamiento formado con respecto a la gente que piensa de esa manera. Tienen la libertad de decirlo, pero también elijo transformarlo, sabiendo que nuestra hija está súper cuidada, que tenemos un bebé que tiene siete meses y que come apenas algunas cosas, no es que puede comer de todo”.

Por último, Isa prefirió dejar una reflexión conciliadora. “Es como una gorda divina, no es que le estamos haciendo ningún daño. Fue raro, pero habla de cómo estamos todos, y hay que estar muy atentos, porque hay tantas chicas, tantas adolescentes, sufriendo tanto por temas de alimentación, que la gente debería ser más cuidadosa con lo que dice”, concluyó.