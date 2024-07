La insólita anécdota que rememoró Alex Caniggia con Diego Maradona: "A los 15 años..."

"15 años", respondió sin filtro. "Estábamos con el Diego malo. Conozco mucho al Diego con el viejo. Se iban todos a dormir y el carapi... no quería quedarse solo", comenzó contando Caniggia.

Fiel a su estilo, agregó: "Y yo, imaginate, un pibe, estaba re activo, estaba en mi prime ahí con el Diego, y el Diego decía 'toma whisky, boludo, dale tomá' y me daba whisky".

"Y yo le mandaba. 'No le digas nada a tu viejo', me decía. Y dije 'no, tranquilo, no le voy a decir nada'. Y nos quedamos con el Diego hasta no sé qué hora. Y me ofrecía habanos también", siguió. "Muy bueno, vamos a la próxima", le dijo Dente incómodo ante sus declaraciones.

Embed

La insólita reacción de Alex Caniggia al ver a su padre en la final de la Copa América 2024

En la final de la Copa América 2024,en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, Claudio Paul Caniggia fue uno de los encargados de ingresar al campo de juego con el trofeo, y su hijo Alex tuvo una inesperada reacción y la compartió en sus redes sociales.

“Siempre facha, nunca infacha”, escribió el influencer Alex en una de sus historias de Instagram sobre una captura de su padre en el estadio. “Dentro de poco, viene al stream bien pi...”, agregó y confirmó que Claudio Paul participará del streaming que él conduce.

Pero esto no fue todo, porque también hizo una encuesta para que sus seguidores opinaran si El Pájaro estaba "facha" y la respuesta fue, en general, positiva.

Cabe recordar que la relación entre padre e hijo, por momentos, estuvo algo tensa. Años atrás, por ejemplo, Alex había apuntado contra el exfutbolista.

“Yo te recomendaría que a mi madre le vayas pagando. La herencia que con el tucumano te estás gastando... estás mal de verdad, pero no nos está preocupando... que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando”, había dicho en aquel momento Alex sobre su padre en referencia a su madre, Mariana Nannis.

Alex Caniggia_historia Claudio Paul Caniggia.jpg