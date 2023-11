La insólita anécdota que vivió Pachu Peña con un fanático: "Me salió dar un cachetazo"

Ronnie, ahí, agregó: "Dicen que Pachu Peña, a pesar de ser simpático, remador y tener la mejor risa del mundo, se pone loco si lo tocan".

Acto seguido, Pachu contó: "En Carlos Paz una vez uno me tocó la mano y me metió adentro, y automáticamente me salió dar un cachetazo". "En Paraguay me pidieron una foto y me abrazan pero me agarran el cuello fuerte, lo saqué y le dije 'qué hacés, no me agarrés'. José María (Listorti) estaba presente y por eso trascendió", rememoró.

Sin embargo, aclaró sobre la relación que tiene con sus fanáticos en la vía pública: "No tengo problemas, siempre la mejor. Hago fotos, videos, desnudos...".

El especial reencuentro de Marcelo Tinelli con Pablo Granados y Pachu Peña: "Los extraño"

El ex futbolista Maxi Rodríguez vivió su tarde más emotiva e inolvidable el sábado en la cancha de Newell's Old Boys al tener su partido despedida ante un estadio Marcelo Bielsa en Rosario que lució a tope.

Una de las figuras del ambiente artístico que dijo presente en el partido con estrellas del fútbol y del medio fue Marcelo Tinelli, quien vivió de manera especial ese emotivo momento de la Fiera, de gran trayectoria en el fútbol.

“Hermoso estar en la despedida de un grande como Maxi Rodríguez. Se te va a extrañar”, expresó el conductor y director artístico de América Tv desde las redes sociales con una postal en el vestuario con Maxi.

Y aprovechó la ocasión para volver a encontrarse con dos históricos de VideoMatch, Pablo Granados y Pachu Peña, fanáticos del conjunto rojinegro. "Qué lindo verlos queridos amigos. Los extraño", mostró en la foto de los tres juntos a pura sonrisa.

No faltó también el saludo a Lionel Messi, quien cumplió el sábado 36 años y lo saludó en el evento: “Feliz de estar en tu cumple querido amigo Leo Messi. Te admiro y te amo tanto, a vos y a tu gente. Felices 36, Leíto, lindo encontrarnos”, indicó Marcelo en la foto junto a Celia y Jorge, los padres de la estrella del fútbol mundial.

Un sábado de fútbol, saludos, reencuentros, y muchas emociones.