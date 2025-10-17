Wanda Nara reavivó la escandalosa separación de Sofía Gonet y Homero Pettinato: "Odiada"

"Ella me dejó ir a mí", dijo él entre risas. Y la conductora comentó: "Estoy enloquecida, viene con unos zapatos...". Y ahí Homero Pettinato lanzó una polémica declaración contra su ex novia: "Bueno, con dos horas de preparación todos somos divinos". "Eso es muy feo que un ex hable así", le dijo Wanda Nara tras esas palabras.

Al enterarse de este ida y vuelta entre Wanda y Homero y el palito que recibió, La Reini compartió un video en sus redes sociales donde se mostró furiosa con su ex mientras se maquillaba.

“Estoy completamente odiada con el pelotudo de mi ex, que vi que en la entrevista con Wanda, haciendo referencia a mi persona, dijo que cualquiera es linda con dos horas de preparación. Es un desubicado. Acá nadie se tunea, acá somos lindas al natural”, lanzó furiosa la influencer.

Así Wanda Nara logró generar una nueva polémica sin intención entre Sofía Gonet y Homero Pettinato que ya se habían separado en medio de un terrible escándalo.

La picante opinión de Zaira Nara sobre el nuevo novio de Wanda, Martín Migueles

En el ciclo Sálvese Quien Pueda (América Tv), Zaira Nara habló sin filtros sobre el nuevo amor de su hermana Wanda Nara, Martín Migueles.

Lizardo Ponce fue directo al grano y le preguntó a la modelo: “¿Ya te presentó su novio nuevo?”, en clara referencia a la nueva pareja de su hermana.

A lo que Zaira Nara no dudó en responder: “Sí, yo fui a Uruguay un fin de semana con él”. Ante la consulta sobre qué impresión le dio al conocerlo, la modelo agregó con humor: “Bárbaro, nos hizo el asado, nos hacía ir a entrenar, que no fuimos, porque nosotras en Uruguay estábamos en modo pantuflas”.

Yanina Latorre quiso saber si le preocupaba el pasado de Martín Migueles, especialmente por su vínculo con Elías Piccirillo, actualmente detenido en el penal de Ezeiza.

“¿Te preocupa el prontuario? ¿Te preocupa que sea socio de Elías Piccirillo que está en cana?”, le preguntó la conductora. Y Zaira, con sinceridad, respondió:“¿Qué decirte, Yanina? Yo te digo la verdad, siento que Wanda necesita adrenalina en su vida”. A lo que Yanina retrucó: “Pero eso no es adrenalina, eso es ser turbio”.

Zaira fue más allá y dejó una reflexión sobre los gustos de su hermana: “Si todos dijeran: ‘No, es un santo', capaz que a ella no le gustaría”, finalizó.