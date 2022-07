La íntima revelación de Ricky Montaner sobre Stefi Roitman: "Su aliento me..."

Ricky Montaner con Ricardo y Soledad Pastorutti tomando mate - La Voz argentina .jpg

La situación transcurrió mientras que Soledad Pastorutti y Lali Espósito les explicaban al clan Montaner las bondades de la yerba mate y las distintas formas de hacer un verdadero mate, de repente Ricky Montaner contó "Yo le digo a Stefi que cuando toma mate, su aliento me recuerda al aliento de mi abuela".

Stefi Roitman y Ricky Montaner.jpg Stefi Roitman y Ricky Montaner se casaron en enero de este 2022.

Y si bien las mujeres del jurado se asombraron confesando la rareza del comentario, La Sole defendió a la tradicional bebida argentina e intentó justificar a Stefi Roitman: "Pero es cierto que el mate te deja olor". En tanto, fue en ese momento cuando intervino Ricardo Montaner padre para recordar a su madre, al rememorar "Mamá vivía tomando mate las 24 horas, el mate pega con todo".

Ricky Montaner se puso hot con Soledad Pastorutti en La Voz Argentina 2022 y se lo hizo saber

En el cierre de la primera semana de emisión de La Voz Argentina 2022 se produjo un momento absolutamente inesperado entre dos de los jurados del reality musical de Telefe. Lo cierto es que Ricky Montaner quedó obnubilado con la musculosísima espalda de su compañera, Soledad Pastorutti. Tal parece que la venía viendo desde hace rato, pero un buen día no se aguantó y se lo hizo saber piropeándola al aire delante de todos, y haciéndola poner algo incómoda sobre todo sabiendo lo celoso que es su marido, Jeremías Audoglio, quien el año pasado ya le había observado su vestuario.

jurado La Voz Argentina 2022.jpg El jurado de La Voz Argentina 2022, el reality musical de Telefe.

Lo cierto es que entre participante y participante en esta etapa de las audiciones a ciegas, la cantante de Arequito venía de conseguir un concursante para su team al que le acercó un poncho como regalo, tras ingresar al programa cantando La mano de Dios.

espalda Soledas Pastorutti.jpg Soledad Pastorutti mostró su trabajada espalda tras el piropo de Ricky Montaner en La Voz Argentina 2022.

Así, luego de eso y mientras los sillones rojos se giraban para esperar al próximo candidato a ingresar a La Voz Argentina 2022, de repente Ricky Montaner disparó “Podríamos hablar un minuto, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo me he dado cuenta, pero no lo he dicho hasta ahora. Se han dado cuenta que La Sole, cada vez que revolea el poncho, los músculos de su espalda... Dios mío, qué espalda tan linda, Sole".

“Sí, es verdad” admitió Mau, su hermano. E inmediatamente el marido de Stefi Roitman continuó con su piropo hacia la cantante argentina: “Cuando revoleas el poncho…tu espalda, espectacular”, por lo que Pastorutti bromeó “La próxima vengo así” y mostró su espalda trabada dejando ver las horas de entrenamiento físico que tiene su cuerpo. En tanto, la cuota de humor la puso Lali Espósito al asegurar, tras verla, que "Si te da un ponchazo (y) te deja en Burzaco".