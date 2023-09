La ira de la mujer de Aníbal Lotocki tras el pedido de detención por la muerte de Silvina Luna

Al tiempo que aseguró comprender al hermano de la modelo. “A Ezequiel (hermano de Silvina Luna) no lo conozco, pero yo sé lo que es perder una hermana, la gente festeja que yo haya perdido un ser querido, hay una locura social muy grande”, expresó.

En tanto, sobre la manifestaciones que se hicieron en la puerta de su casa pidiendo justicia, Favarón indicó visiblemente molesta: “Yo pido justicia donde corresponde, no salgo a rayar autos, a romper, a amenazar”.

Por último, sobre las 20 nuevas denuncias a Lotocki por mala praxis de ex pacientes que se conocieron en la tarde del lunes, María José Favarón aseguró furiosa que “Hay muchas pacientes que vi hace un mes y medio atrás que hoy las veo en la televisión”.

Cabe destacar que sobre estas nuevas denuncias, el Dr. Roberto Casorla declaró a la señal TN que "se van a ir sumando denuncias" y habló de una situación de "envenenamiento masivo" como posible calificación para juzgar a Lotocki ante la Justicia.

Filtraron un audio de Aníbal Lotocki con cuestionables frases sobre la muerte de Silvina Luna

Este lunes, en DDM (América TV), reprodujeron un audio del polémico cirujano Aníbal Lotocki en el que se refería a la muerte de Silvina Luna.

Antes, en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani, habían puesto al aire repudiables frases del médico que hablaba de Mariano Caprarola. “Después vos me decís que se murió Mariano Caprarola, pero él tenía cálculos en los riñones. Eso es otra cosa. Mucha gente tiene cálculos en los riñones”, había dicho.

“Yo sé el tipo de vida que llevaba porque fue amigo mío y de Majo en una época, por eso yo sé la vida que llevaba, y él tenía cálculos renales”, había lanzado. “Lo operaron para sacar el cálculo renal. Evidentemente por una cuestión en la cirugía se le rompió una vena, una arteria, y tuvo un shock hemorrágico”, había agregado.

El audio lo entregó un ex paciente del cuestionado cirujano, que se hace llamar 'E', y que quiso saber qué producto utilizó en su cuerpo Lotocki.

“Te estoy preguntando, digo, si tenés algún problema. Porque me dijiste que había cuatro muertos y algo de Silvina Luna. Digo, Silvina Luna tenía una hipercalcemia, ¿viste? O sea, tenía el calcio elevado en la sangre. Digo, por ahí vos te hiciste análisis y te pasó algo parecido porque la única que tuvo eso de todos los pacientes que he operado es ella. Entonces, digo, por ahí a vos te pasa algo parecido...”, dijo Lotocki en el audio.

“A veces por hacer mucha gimnasia, cuando tomás anabólicos y todas estas cosas, generalmente los músculos se rompen, algunas fibras, y se produce como una rotura de glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos son los que producen una insuficiencia renal aguda”, se defendió.

“Lo de Silvina es una insuficiencia renal crónica. Es otra historia. Ella tiene una calcinosis. Lo que ella tenía era una enfermedad que le producía calcio elevado. Es una paciente tipo única”, se justificó.

Después, el médico afirmó que el producto con el que él trabaja no tiene nada que ver con los problemas de salud que tuvo Silvina Luna. “La gente del hospital que la atiende, dice que es por el metacrilato que se le puso. Pero durante el juicio que se hizo, no se determinó que fuera por eso, porque había diferentes causas. Y además ella tenía una enfermedad inmunológica preexistente. Entonces no se sabe si esa enfermedad inmunológica preexistente fue la razón”, dijo.

Y cerró: “Si no todos los pacientes que se operaron, se pusieron este producto, tendrían que tener la hipercalcemia y nadie lo tiene. Por eso no se probó el nexo causal”.