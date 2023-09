El polémico audio de Aníbal Lotocki sobre la muerte de Mariano Caprarola: "Yo sé la vida que llevaba"

Después, en otra parte, afirmó el polémico cirujano que “no hay pacientes en realidad que tengan… Después como decís que había cuatro muertos. En realidad, Silvina Luna no se murió por la insuficiencia renal, sino que se murió por una infección. Una septicemia. Estuvo tres meses con una infección y, al final, terminó muerta. Terminó con su vida, pero no fue por la insuficiencia renal en sí”.

Sin embargo, las declaraciones más polémicas llegaron cuando se refirió a la muerte de Caprarola. “Después vos me decís que se murió Mariano Caprarola, pero él tenía cálculos en los riñones. Eso es otra cosa. Mucha gente tiene cálculos en los riñones”, se justificó.

“Yo sé el tipo de vida que llevaba porque fue amigo mío y de Majo en una época, por eso yo sé la vida que llevaba, y él tenía cálculos renales”, lanzó. “Lo operaron para sacar el cálculo renal. Evidentemente por una cuestión en la cirugía se le rompió una vena, una arteria, y tuvo un shock hemorrágico”, agregó.

“Yo no tengo nada que ver con eso, es una praxis que tuvo que ver absolutamente con que alguien lo operó y le hizo algo. Nadie dice nada al respecto, pero yo no tengo nada que ver con esa muerte”, cerró el cuestionado cirujano.

Sandra Domínguez denunció a Lotocki y contó su dramática historia: "Sentí la muerte"

Luego de la muerte de Silvina Luna a los 43 años el 31 de agosto, Sandra Domínguez se animó a contar por primera vez en público su calvario con Aníbal Lotocki en una fuerte entrevista con Intrusos, América TV.

"Me operé siete veces con él. Uno confiaba, nunca dejé de ir porque por una cosa o la otra siempre me tenía que restaurar algo", contó la actriz de su experiencia en el consultorio del polémico cirujano que comenzó en 2009.

"Me cortó tanto por dentro que yo me iba en sangre. Una de las asistentes me cosió en el consultorio, yo la llamaba la bordadora", siguió en detalle. Y recordó: "Sin anestesia me colocaba cánula en los glúteos. Lo de él son intentos de homicidios reiterados".

"Vos no estás muerta de casualidad", le dijo Karina Iavícoli sorprendida por los tremendos detalles que contaba la actriz. "Si yo me quiero sacar todo el producto me quedo sin cola. No sé qué me inyectaba", reconoció la invitada.

"Yo estaba en mi casa y me sentía culpable por no hablar, cuento mi historia", reflexionó Sandra Domínguez sobre lo que sintió en estos últimos días y admitió que ya denunció a Lotocki en la Justicia.

Y contó cómo la movilizó la muerte de Luna: "Al morirse Silvina, siento que tuvo una misión en esta vida: que se haga Justicia. Porque si no, no salía ninguna chica. Si no hablo siento que soy desleal sin conocerla o cómplice de él, es horrible el sentimiento".

"Por mucho tiempo dormí de costado por los dolores de espalda. Sentí la muerte", comentó sobre otro dramático momento que pasó producto del dolor físico que pasaba.