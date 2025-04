La irónica respuesta de Paula Chaves cuando le preguntaron por la separación de Zaira Nara y Facundo Pieres

En este contexto, desde Desayuno Americano (América TV) fueron a buscar a Chaves para conocer su opinión. "Hoy se dieron a conocer los motivos por los que se habrían separado Facundo y Zaira", deslizó el movilero del ciclo conducido por Pamela David y la respuesta de Paula no se hizo esperar.

Embed

"¡Me preguntás por estas cosas que me importan nada!", disparó picante. Fue allí que el cronista le hizo saber que "uno de los motivos sería que él no quería que ella trabajara, le había pedido que esté más con él, que lo acompañara en los viajes", y acto seguido le consultó si mientras que fue su pareja le "pedía estas cosas".

Con una sonrisa de oreja a oreja, Chaves respondió a pura ironía: "Pasaron años, era otra vida. No tengo ni idea. No puedo opinar". En tanto, sobre si retomaría el diálogo con Zaira, Paula concluyó tajante: "No voy a opinar porque no hago futurología. No tengo ni idea".

Paula Chaves - No habla de gente que no existe en mi vida - captura Desayuno Americano.jpg

Zaira Nara y Polito Pieres se separaron y se conoció la irreparable razón

Zaira Nara y Facundo Pieres se habrían separado tras más de dos años de romance, según confirmaron este martes en El ejército de la mañana por Bondi Live.

Pepe Ochoa contó la información que aportó Santiago Riva Roy del reciente final de la relación entre la modelo y el deportista y se dieron a conocer los motivos del final del vínculo.

"Zaira Nara y Facundo Pieres, separados por proyectos distintos", indicó Ochoa. Y puntualizó en la causa principal que derivó en la ruptura de la pareja.

Embed

"La distancia mató la relación. Él le pedía que viaje y ella no quiere dejar de lado su carrera y su vida acá, lo cual es entendible", precisó. "Por ende, esta relación ha llegado a su fin", sumó Pepe Ochoa.

Hace unas semanas habían circulado rumores de compromiso en la pareja pero ahora la decisión que tomaron ambos fue habría sido poner un punto final al vínculo.

Cabe recordar que Zaira Nara blanqueó su relación con Pieres a pocos meses de su separación de Jakob Von Plessen luego de ocho años juntos, padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo.