Luck Ra expuso el mensaje que Tiago PZK le mandó tras su separación de la Joaqui

En esta línea, sentenció: "No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo".

Luck Ra contó que recibió mensajes de aliento tras la separación que luego le generaron malestar. "El chabón me mandaba mensajes: 'Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón'", explicó, y señaló: "Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal".

A partir de esta situación, el cantante contó que empezó a manejarse de otra manera con su entorno: "Empecé a desconfiar de la gente. Era como 'a mí también me pasó, te entiendo más que nadie, es una cagada esto que te está pasando, la gente habla siempre de más'".

Respecto a los momentos previos a enterarse de la relación entre Tiago y la Joaqui, precisó: "Después fue su cumpleaños y ya me parecía raro que no me haya invitado. De ahí no lo vi nunca más. Igual le mandé 'amigo, feliz cumple, te quiero mucho'. Después le había mandado otra cosa y saltó esto".

Además, negó que le hayan avisado del vínculo antes de que se hiciera público: "Yo me enteré por los programas de chimentos".

La polémica entre Luck Ra, Tiago PZK y la Joaqui sigue sumando capítulos, con declaraciones cruzadas que se conocen día a día en distintos programas de espectáculos. Habrá que ver si Tiago decide responderle públicamente a su excompañero.

¿Qué dijo La Joaqui sobre el fin de su relación con Luck Ra?

En su paso por PH: Podemos Hablar, La Joaqui se quebró al hablar de su separación de Luck Ra, confesando que su mayor dolor es asimilar el final de la que consideró su primera relación completamente sana.

La cantante de RKT destacó que no existieron engaños ni violencia, por lo que el cierre repentino del noviazgo la afectó de manera profunda, llevándola a manifestar con angustia que no quiere volver a "ser temporal para nadie".

Con el corazón abierto ante las cámaras, la artista le puso voz a su sufrimiento y dejó una cruda definición sobre lo que le toca atravesar en este momento de su vida: “Mi duelo es entender que la persona que yo amo no me ama”.

De esta manera, dejó en claro que la ruptura no se debió a un conflicto o a una tercera persona, sino a la dolorosa realidad de aceptar que los sentimientos de su expareja cambiaron.