La pregunta al hueso de Wanda Nara a Luck Ra por La Joaqui en MasterChef: "¿Consultaste a...?"

El lunes 28 de septiembre se estrenó la quinta temporada de MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara y el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.
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La conductora Wanda Nara sorprendió a Luck Ra en el estreno de MasterChef Celebrity con una consulta sobre su reciente pasado tras separarse de La Joaqui.
El lunes 28 de septiembre se estrenó la quinta temporada de MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara y el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.
En la primera emisión, la conductora no anduvo con vueltas y le hizo una picante pregunta a Luck Ra relacionado a su reciente final de relación con La Joaqui, quien tuvo su experiencia en la anterior edición del reality gastronómico.
Durante la presentación del cordobés, Wanda Nara quiso saber si había consultado a alguien antes de aceptar nuevamente la oportunidad de estar en el programa tras la anterior participación especial.
"¿Le consultaste a alguien para venir?", indagó punzante la conductora con un claro guiño a lo que el noviazgo con La Joaqui. A lo que el cantante reconoció con una sonrisa: “No, la verdad que no. Pero es algo que nunca tuve planeado hacer en mi vida, así que este es el momento de mostrar todas mis habilidades”.
Después, al momento de buscar su delantal frente al jurado, Wanda volvió a la carga: "¿Te trae recuerdos? ¿Buenos o malos?”, le preguntó directa.
A lo que el participante contestó sin entrar en detalles para evitar entrar en alguna polémica: “Todos los recuerdos fueron buenos”. Y cerró después con un pedido especial entre risas en el momento de estar a solas frente a cámara: “¡Wanda, es el primer programa!”, exclamó pidiendo un poco de calma en el inicio de la competencia.
Julieta Poggio tuvo un particular intercambio con Wanda Nara durante su presentación en MasterChef Celebrity (Telefe) y una frase despertó una inesperada referencia a la China Suárez.
“¡Juli Poggio, otra amiga nuestra!”, la presentó la conductora con una sonrisa cómplice. La respuesta de la ex Gran Hermano no tardó en llegar y sorprendió por el guiño que escondía. “¡Hola, Wanda! ¡Me mueroooo!”, lanzó Juli, entusiasmada. Sin embargo, la frase no fue elegida al azar.
Los seguidores del mundo del espectáculo reconocieron inmediatamente la referencia a uno de los saludos más recordados de la China Suárez a Wanda Nara, cuando ambas todavía tenían un vínculo cercano y nadie imaginaba el escándalo que años después iba a ponerlas en veredas completamente opuestas.
En aquel momento, la China había hecho un vivo de Instagram y cuando vio a Wanda conectada la saludó de manera efusiva. El gesto quedó archivado en las redes y volvió a circular con fuerza cuando estalló el Wandagate, ya que por entonces se conocieron los mensajes que la actriz había intercambiado con Mauro Icardi.
Por eso, escuchar a Julieta Poggio repetir aquella frase frente a la propia Wanda tuvo un condimento especial. Y la conductora entendió perfectamente el chiste: lejos de incomodarse, reaccionó entre risas y complicidad ante la ocurrencia de la participante.