La jugada propuesta de Furia a una de las angelitas en pleno vivo de LAM: "Soy..."

Acto seguido, Pepe Ochoa quiso saber: "Si tenés que elegir a una angelita para invitar a salir hoy, a quién elegís". "Y ahí tenés varias, eh", dijo Furia. "Pero una, una cita", le marcó el productor.

"Marixa, la que se está riendo", soltó la influencer. Sin embargo, Marixa Balli estaba completamente seria. "Marixa tiene una cara de culo", acotó Yanina Latorre. "Es la última que te da", agregó Nazarena Vélez.

"Esa morocha, cariño", lanzó Furia. "Y bueno... y así le demuestro que no soy violenta, que soy una linda chica para ella", sostuvo Juliana.

Embed

Furia contó la verdad de su conflictiva salida de Telefe y reveló cuánto facturó

Juliana Scaglione, Furia de Gran Hermano, reveló cómo se dio su conflictiva desvinculación de Telefe a mediados de 2024 después de la gran repercusión que tuvo su paso por el exitoso reality.

En diálogo con Ángel de Brito en Bondi Live, la ex participante de GH dio detalles de cómo se dio la finalización de su contrato con el canal de las pelotas.

“Si yo no lo hubiera dado el contenido para que me hagan mier.. no hubieran tenido para editar, pero es un enojo que ya pasó de lado, que cuando salí se charló y pregunté por qué tanto odio, por qué me eligieron a mí, por qué no pusieron a otro y no hay respuesta”, dijo la tatuada.

Y contó cómo se dio la picante reunión para poner fin al contrato que la unía con Telefe: “Lo charlé con abogados, se sientan los abogados de Telefe y yo fui con mi abogado. Igual me defendí sola, Pardi estaba al lado pobre y en un momento me dijo ‘calmate’”.

Embed

Y el conductor le consultó si le resultó fácil tomar esa decisión y ahí Furia reconoció: “No, me puse muy triste. No me pusieron ninguna traba, para nada. Se charló y siempre me ofrecieron laburo desde que salí que me dieron para firmar un contrato de artista”.

“Me ofrecieron lo mismo que a Julieta Poggio, abrir el programa y después tenés que estar en el panel en todo lo que dure Gran hermano, después es hacer un streaming”, reconoció sobre las posibilidades que le ofreció el canal para continuar.

Y luego Juliana Scaglione comentó: “Yo salí re caliente, pero no en el aspecto de enojada, sino de enojada con el público. Me habían dejado en la calle y con toda la gente afuera y la gente había puesto demasiada plata. Sé que mi hermana había tratado de explicarme muy de a poco todo porque mi cabeza era un quilombo”.

"Yo no facturé ningún millón porque no tengo ningún millón. Al formato le fue bien, gracias a la protagonista Furia. Hay gente muy buena ahí adentro y hay gente muy del ojete, hay de todo", concluyó Furia aclarando que no recaudó un millón tras su paso por el programa.