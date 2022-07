La Justicia de Puerto Rico archivó la denuncia contra Ricky Martin por violencia doméstica

Ricky Martin comunicado .jpg

"En todo momento, Ricky Martin y su equipo legal insistieron en que no había veracidad en las alegaciones hechas contra él, confianza que quedó confirmada con el resultado de la audiencia de hoy. Martin participó del proceso de forma virtual, y fue representado por los abogados Joaquín Monserrate Matienzo. Carmelo Dávila y Harry Mansanet", continúa el parte oficial.

En tanto, el equipo legal de Ricky Martin también aclaró que "gran parte de la cobertura mediática sobre el caso fue errónea. 'Hubo muchos titulares sensacionalistas sobre este asunto que simplemente no correspondían de ninguna manera con los hechos', dijeron. 'Este siempre fue un asunto puramente civil y, como acaba de concluir el Tribunal, no fue más que reclamos desafortunados de un ciudadano. Estamos contentos de que nuestro cliente vio que se hizo justicia y ahora puede continuar con su vida y carrera'".

ricky martin y sobrino.jpg Ricky Martin y su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin, quien lo había denunciado por violencia doméstica. Esta mañana, el joven retiró todos los cargos frente a la Justicia.

Por último, Ricky Martin hizo saber que este viernes y sábado se presentará en un concierto junto con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en el legendario Hollywood Bowl.

En tanto, ni bien conocida la información, desde Es por ahí (América TV) se hicieron eco de la noticia tomando contacto con una colega de Puerto Rico, quien celebró que la buena nueva.

Embed

Ricky Martin, citado por la Justicia tras la grave denuncia de su sobrino

Después de la denuncia por violencia doméstica que su sobrino radicó en Puerto Rico en contra suya hace unas semanas, Ricky Martin había sido fue citado por la Justicia para este 21 de julio.

Esa había sido la fecha fijada para la primera audiencia judicial en la que el astro latino y Dennis Yaddiel Sánchez Martin, hijo de su hermana Vanesa de 21 años de edad, se verían las caras tras conocerse la medida de restricción impuesta al cantante a pedido del joven quien habría asegurado haber mantenido una relación sentimental con su tío durante 7 meses.

Ricky Martin sobrino y TW.jpg

“La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza” había expresado el ex Menudo desde su cuenta de Twitter, agregando también que “Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”.

La mencionada orden de restricción había sido dictada en primera instancia por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico. Y si bien en un principio la identidad del denunciante no había sido revelada por los procedimientos de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, rápidamente se supo que se trataba de su sobrino, de quien además el entorno familiar asegura tener problemas mentales.