Cómo sigue la carrera de Ricky Martin tras ser denunciado por violencia doméstica

Ricky Martin Posteo.jpg Ricky Martín lanzó su nuevo material musical en medio de la escandalosa denuncia por violencia doméstica que enfrentará el próximo 21 de julio en los tribunales.

"Hacer música, seleccionar las canciones y compartirlas con ustedes es maravilloso. Ya son 38 años haciéndolo y sin duda su reacción es la motivación que me impulsa en esta travesía compleja llamada vida" comenzó afirmando el cantante. Al tiempo que agregó: "No quiero esperar más. Aquí les dejo esta sorpresa con mucho amor. Mi nueva música. Espero que la disfruten tanto como yo. ¡Seguimos con fuerza mi gente!".

Allí se puede escuchar, casualmente, el estribillo de Ácido sabor, su nuevo lanzamiento, que dice "Peligroso... tal vez todo se sienta dulce pero es doloroso, agarro tu mano... camino y me siento grandioso, no tengo alas pero tu me haces volar".

El descargo de Ricky Martin ante la denuncia por violencia doméstica

Tras la millonaria demanda que le inició su ex manager, Ricky Martin enfrenta un nuevo y reciente dolor de cabeza en la Justicia. La Policía de Puerto Rico confirmó hace unos días una orden de protección emitida contra Ricky Martin, de 50 años, por una denuncia de violencia doméstica.

Lo cierto es que tras conocerse la noticia por los medios del mundo, Ricky Martin emitió un comunicado desde sus redes sociales y se refirió a este tema.

ricky martin.jpg La palabra de Ricky Martin tras ser denunciado por violencia doméstica.

“La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza”, indicó el cantante.

Y aclaró: “Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”.