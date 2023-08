La lapidaria respuesta del Kun Agüero a Morena Beltrán tras probar su mate

“Yo no me vuelvo tan loca. Si me gusta que quede prolijo, obviamente, pero no soy una sacada”, explicó sobre su 'técnica' para cebar mates.

Luego cuando se encontró con el Kun, él lanzó: "Vamos a ver qué tal More haciendo mate”. Después de probarlo, opinó: “Podría estar un poquito mejor. Soy bastante exigente"

"Creo que tenés que empujarlo un poquito más, y hacer un poquito más de montañita”, le aconsejó. Hacia el final, el deportista también le cuestionó a Morena la marca de yerba que usa. ¡Es muy exigente!

El Kun Agüero confirmó y habló de su separación de Sofía Calzetti: "Después veremos..."

Sergio Kun Agüero confirmó en diálogo con PrimiciasYa su separación de Sofía Calzetti tras cuatro años juntos, luego de varias semanas de rumores sobre la ruptura.

Primero, el exfutbolista tuiteó una frase que sorpendió a sus seguidores: "¿Cómo andan? Pronto tengo noticias", por lo cual uno de ellos le respondió: "Ojo, están pasando cosas", a lo que el Kun aclaró: "Pero es personal, nada de Kunisports je".

De inmediato, se despertaron dudas sobre su estado civil y un fanático comentó: "Te me casas", sin embargo, Agüero señaló: "Je no, estoy más solo que nunca, así que por ahora nada".

Luego del revuelo que se genero, el deportista publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que se lo puede ver sonriente. Y este portal se contactó con el Kun y confirmó que se separó.

"Nos tomamos un tiempo, después veremos qué pasa", indicó a PrimiciasYa, dejando abiertas las puertas para una posible reconciliación más adelante.