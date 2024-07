La letal respuesta de Virginia a Furia de Gran Hermano tras las críticas a su labor en Legalmente rubia

En una nota con Socios del espectáculo, Furia volvió a disparar contra Virginia tras conocerse que se sumó al elenco de Legalmente Rubia. "Yo ya había dicho que Virginia era insoportable. Ahora le dieron trabajo y se la van a tener que fumar", sostuvo.

En diálogo con el programa de El Trece, la actriz le contestó a la entrenadora de crossfit: "¿Furia? ¿Furia? Furia de Gran Hermano!! Pero esta chica no suelta... ya pasó Gran Hermano. ¿Qué pasó?".

El notero de Socios del espectáculo señaló que Juliana dijo que está "subida a un Pony", a lo que Virginia respondió: "Esa es su apreciación. Yo no estoy subienda a ningún Pony. A veces, lo que uno dice algo habla más de uno que del otro. Ella vive en una realidad paralela".

Cansada de los dichos de su ex compañera, la integrante de Legalmente rubia remató: "Todo lo que dice del resto de la gente es lo que le pasa a ella con ella misma".

Embed

Furia de Gran Hermano destrozó a Virginia con una crítica feroz por su papel en Legalmente Rubia

Semanas atrás se conoció que Virginia Demo de Gran Hermano había sido convocada para sumarse al elenco de Legalmente Rubia tras la salida de Costa del musical protagonizado por Laurita Fernández en el teatro Liceo.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Furia fue letal con su ex compañera de convivencia, que fue duramente criticada en el medio por su repentino ascenso profesional luego de su participación en el reality de Telefe.

"Yo ya había dicho que Virginia era insoportable. Ahora le dieron trabajo y se la van a tener que fumar", lanzó la entrenadora de crossfit.

Ácida como nunca, Furia remarcó que Virginia tiene que perfeccionarse para poder mantenerse en el medio: "Creo que nosotros somos nuevos talentos y que, si no nos preparamos, las cosas no van a seguir".

Al finalizar, Furia dijo que su ex compañera debería tener más humildad. "Si Virginia no se baja del pony en el que piensa que está no le va a ir bien. Somos personajes de un reality. Uno no se puede creer Dios, hay que ser más humanos. Hay una trayectoria (que respetar)", cerró.