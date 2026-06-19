La polémica decisión de Luzu contra su público tras el escándalo con el papá de Messi

Incluso en la edición de viernes en Nadie Dice Nada, el programa de Occhiato, el vivo de Luzu llegó a más de 360 mil personas en sus primeros minutos al aire con el descargo del conductor tras el escándalo.

La contundente decisión de Luzu de quitar la posilidad a la gente de dejar sus comentarios durante el vivo de los programas llamó la atención de muchos, siendo un canal constante de comunicación entre los integrantes de los ciclos y el público.

Justamente esto se dio horas después del terrible escándalo que quedó envuelta la señal de streaming tras lo sucedido al aire con Florencia Peña.

florencia peña y nico occhiato

El comunicado de Nico Occhiato tras el escándalo al aire en Luzu con Florencia Peña

Nico Occhiato emitió desde su cuenta de Instagram la decisión que tomó tras la fake news que dio al aire en Luzu Florencia Peña sobre el padre de Messi.

La señal confirmó que la sanción ya se hizo efectiva: "Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", se señaló en el escrito.

Luego, se confirmó la decisión tomada puertas adentro de la señal de streaming tras el escándalo: " Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".

Además, minutos antes había comentado su total desacuerdo con lo sucedido al aire y lo calificó como un "error inadmisible a la hora de comunicar".