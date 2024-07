La llamativa declaración de Zoe de Gran Hermano sobre Catherine Fulop que dejó perplejo al Pollo Álvarez

En un momento de la charla, el conductor el Pollo Álvarez le preguntó a la invitada qué opinaba del make up elegido por la actriz venezolana para el importante evento, y ahí Zoe Bogach sorprendió con su respuesta.

“Me encanta, pero no la conozco”, dijo la ex Gran Hermano, a lo que el Pollo le repreguntó: “¿No te pasa que saliste de Gran Hermano y hay un montón de gente importante que te conoce y vos no conocés?”.

“Es que yo no miro tele, ahora tengo que mirar más”, dijo Zoe entre risas. “¿No sabés quién es Cathy Fulop?”, insistió el conductor. A lo que la joven comentó: "No, te juro que no".

“Ah, bueno… No importa, no importa”, siguió el conductor el tema. Y luego Zoe sí dejó en claro que conocía quién es Oriana Sabatini.

El nuevo proyecto de Zoe de Gran Hermano que sorprendió a sus fanáticos

Cada jugador que sale de la casa de Gran Hermano, Telefe, comienza una nueva vida en el afuera y todos buscan cumplir sus sueños y poder crecer en lo que los apasiona. Algunos comienzan su camino en la tele, otros en el modelaje, en lo artístico, etc.

En este caso, Zoe Bogach, quién quedó eliminada de la competencia el 20 de mayo junto a su mamá, compartió en sus redes sociales un nuevo proyecto con el que comenzó de forma muy reciente.

La joven de 21 años ya era influencer antes de quedar seleccionada para el reality pero parece que ahora decidió volcarse a lo artístico y comenzó a formarse en la disciplina del canto.

"Bueno, empecé canto también", anunció en sus redes sociales con una imagen de un salón y un piano con partituras. La noticia alegró mucho a sus fanáticos, quienes recordaron haber escuchado a Zoe expresar sus ganas de aprender a cantar dentro de la casa.

"Ella lo está dando todo fuera de la casa, amoo", "Ojalá que la anime a Luchi a que también inicie", "Será que se viene algo bueno ..Elijo creer", fueron algunos comentarios al respecto.