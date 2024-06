Zoe Bogach hizo un firme descargo contra quienes aseguran que habla diferente fuera de Gran Hermano

“Dicen que no sé qué tengo en la boca, me puse labios, cuando entré a la casa tenía labios, obviamente que salí después de cinco y se me fueron así que me los volví a poner. Pero no sé porque hablo raro, para mí hablo normal”, explicó tratando de dar un respuesta.

Zoe Bogach

Siguiendo en esa misma línea, analizó lo que podría estar ocurriendo y expresó: “Quizás ustedes no están acostumbrados a escucharme en modo hablándole al celular, y estaban acostumbrados a escucharme hablándole a otra persona. Perdón, no sé qué decirles porque me lo están poniendo mucho y no sé por qué es”.

“Otra cosa, que no se me entiende cuando hablo. Estoy resfriada y quizás hablo distinto por eso también. No sé, chicos. Perdón por hablar diferente a lo que hablaba en la casa y espero que este video les sirva para aclarar las dudas que tenían sobre cómo hablo y muevo la boca”, finalizó.

A casi dos semanas de su salida de Gran Hermano, aseguran que Zoe Bogach luce irreconocible

Pasaron diez días de la salida de Zoe Bogach de Gran Hermano (Telefe) el pasado 19 de mayo, y la ex participante sorprendió con una jugada sesión de fotos que causó opiniones encontradas entre los fanáticos del reality.

Zoe fue una de las mujeres que más tiempo permaneció dentro de la casa, ya que entró con la camada original en diciembre del 2023. En sus días en el reality, se mostraba bajo perfil pero siempre con mucho estilo y como una de las más coquetas del programa.

Así las cosas, de vuelta en el mundo real, la joven realizó una campaña de fotos para una marca de ropa y los resultados causaron alto impacto en sus seguidores. Para la misma, Zoe lució vestido de strass con capucha y un maquillaje de lo más glamoroso.

Zoe Gran Hermano

La hermanita compartió un adelantó de las imágenes en sus redes y rápidamente se viralizaron generando inesperadas reacciones como que la comparen con otras famosas.

"¿Ese era el glow up que buscaba? Yo la veo igual a Sol Pérez", "Fotos editadas cuando estuvo en el canal no está así", "Cuando entro a la casa tenía otra cara", "En la primera es Sol Pérez y en la segunda Jesica Cirio", "Pensé que era Sabrina", "Para mi es maquillaje más photoshop", comentaron.