La llamativa letra de la canción de la China Suárez ¿dedicada a Mauro Icardi?

Al escucharla entonar "Tan arrebatada yo, tan acobardado vos, fuimos inocentes en el juego del amor" fue inevitable pensar en el Wandagate y su intento de romance con Mauro Icardi, el marido de Wanda Nara, en la segunda mitad de 2021, y que hace unos días resurgió cuando trascendió que habría intentado contactarlo nuevamente a través de un amigo.

china-suarez-mauro-icardi-wanda-nara.jpg La China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, los protagonistas del escandaloso Wandagate.

Asimismo, esa no es la única parte de la canción que bien podría remitir al escandaloso avance de la China Suárez sobre el futbolista, que por supuesto comparte responsabilidades con la actriz por el accionar, ya que el estribillo Eugenia continúa disparando dulcemente "Sobran las razones, faltan los motivos, cuánto va a pasar hasta que estés conmigo, cuánto va a pasar hasta que vuelvas, que lo des vuelta, que lo resuelvas". Y remata en el estribillo "Tan ilusionada me voy, tan decepcionada mi amor, ya no hay más valientes en el juego del amor".

La China Suárez y Mauro Icardi: nuevos mensajes, la reacción de Wanda Nara ¿y otro encuentro sexual?

El martes 12 de abril en LAM (América TV), estalló la segunda temporada del Wandagate. Según contó Yanina Latorre, la China Suárez, cruzó mensajes con el futbolista, Mauro Icardi. "El fin de semana la China le volvió a escribir a Mauro", precisó la panelista de espectáculos.

Tal como ocurrió en octubre pasado, cuando explotó el escándalo por este triángulo amoroso, Wanda Nara vio los chats de la actriz con su pareja. "Wanda lo agarró", advirtió. Yanina reveló que la China tiene pronto un evento en Europa, lo que hace pensar que podría intentar tener un encuentro con el jugador. "El 27 de abril, la China va a Europa para participar de los Premios Platino. Se queda hasta 3 de mayo", señaló.

wanda-nara.jpg Yanina Latorre reveló el intento de nuevo acercamiento de la China Suárez a Mauro Icardi.

Ante la información de su compañera, Pía Shaw esbozó una teoría sobre lo que habría ocurrido de la casa de Wanda y Mauro en las últimas horas. "Wanda se fue anoche (de Buenos Aires), habrá llegado y le revisó el celular", sentenció la periodista..