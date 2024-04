La llamativa reacción de María Becerra tras escuchar "Pa", la nueva canción que Tini Stoessel

"Siempre fuiste tú lo mejor de mí, me enseñaste a amar amándome a mí. No podía aceptar despedirme así", dice la letra de la canción que Tini le escribió a su padre.

La ex Violetta recibió millones de reacciones y mensajes. Aunque, sin dudas, el que más repercusión generó fue el de María Becerra. "Dios... Qué pedazo de canción... Me emocionaste mucho, te quiero”, comentó la intérprete de "Tu cura".

Tini Stoessel rompió el silencio tras la contundente defensa de su padre a las tremendas críticas

Mucho se habla de los estremecedores mensajes en redes sociales de Tini Stoessel que alertó a sus fanáticos en medio de la promoción de su nuevo material musical titulado Un mechón de pelo.

Lo cierto es que en el ciclo LAM, América Tv, se analizó el tema e incluso el mensaje del padre de la popular artista, Alejandro Stoessel, defendiendo a su hija de las críticas que recibió.

Yanina Latorre, quien conoce bien a Tini a su familia, aseguró que Tini “no está comerciando con la salud mental“, y argumentó: “Creo que está contando como hacen todas las artistas, en su caso particular lo que le pasó el año pasado”.

Además, la panelista contó que habló con Tini y leyó lo que le respondió: “Estoy bien amor, solo que me quedé callada muchas veces. Todo el mundo está haciendo referencias a cosas que no son, cuando claramente me estoy refiriendo a muchas cosas que me pasaron. Toqué fondo muchas veces leyendo tantas duras críticas durante tantos años. Ahora estoy mucho mejor”.

A lo que Yanina sumó la sensación que le había quedado tras una última charla que tuvo con la cantante: “La última conversación que tuve con ella, en enero o en febrero, me empezó a contar lo que iba a cantar, el álbum que estaba preparando. Cada tema es contando lo que sufrió o padeció”.

“A ella (Tini) se le han metido con su cuerpo, con el ombligo, los pies, todo. Creo que es una chica que trabaja desde muy chica y el año pasado ella explotó”, enfatizó la angelita.

Y cerró dando más detalles de cómo es la artista en la intimidad: “Tini nunca habló de su vida privada, nunca habló de sus problemas. Nunca le gustó exponer más allá ni explicar más allá, porque seguramente si algún día ella habla, muestra y cuenta cosas que yo sé y Ángel también, la gente va a pensar muy diferentes respecto a algunas cosas, pero no nos corresponde a nosotros contarlo”.