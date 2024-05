La mala decisión que tomó Cande Molfese en medio de su separación de Gastón Soffritti

Consultada por Juariu sobre si se arrepintió de haber renunciado a Luzu allá por febrero del año pasado, la actriz fue sincera. "Sí, me arrepentí. Para mí fue muy prematuro, no era el momento. Si bien había cosas que yo necesitaba explorar, no era el momento", confesó abiertamente y agregó: "Y sí, me arrepentí y está bien arrepentirse... Y entender que todas las decisiones son tuyas. Yo igual decidí eso, hubo un motivo y hoy lo agradezco porque si no hubiese pasado por esa experiencia yo no sería esta Cande".

En tanto, sobre lo que está haciendo actualmente, la ex pareja de Gastón Soffritti contó que está grabando la segunda temporada de la serie Barra Brava en locaciones de Uruguay. Fue allí cuando Homero Petinatto le remarcó que ahora que está soltera, en clara alusión a su reciente separación, bien podría ser el lugar indicado para conocer a su próxima cita.

En ese momento, Cande aclaró que durante el rodaje de la primera temporada también estaba soltera, y aprovechó para remarcar que su pareja con Soffritti duró menos de dos años, si bien supo tener parejas largas de entre cinco y seis años.

Y tras confesar que supo tener citas con hombres uruguayos, a Molfese la tomó por sorpresa la consulta de la influencer al querer saber "¿Cuándo se reincide... cuándo se puede volver a tener una cita? ¿O ya se puede?". Así, visiblemente nerviosa, entre risas aseguró todavía no haber tenido ningún encuentro amoroso si bien deslizó filosa que, según su teoría, el hombre corta con una mujer y al día siguiente tiene relaciones íntimas con otra mujer, algo que ella no piensa hacer.

El curioso video de Gastón Soffritti y Cande Molfese tras conocerse que se separaron

Tras casi dos años de relación con convivencia incluida y a uno de haber hablado públicamente de su posible casamiento, los actores Gastón Soffritti y Cande Molfese confirmaron la ruptura de la pareja luego de que lo contara Ángel de Brito el miércoles por la noche en LAM (América TV).

Así, el jueves pasado el actor decidió hacerle frente a la información trascendida, y a través de una Instagram Storie confirmó la separación de Molfese pero reveló que todavía siguen viviendo juntos con la mejor de las ondas, descartando cualquier tipo de enfrentamiento.

"Como es de público conocimiento, porque ya ha salido en varios lugares, es cierto... con Cande estamos separados pero está acá. Porque a veces, separarse no es estar peleados. En este momento de la vida queremos cosas diferentes, vamos a seguir charlando. Es parte de la vida, suceden cosas y obvio es doloroso pero no ha pasado nada malo", declaró Soffritti frente a cámara y con Cande a su lado, en la casa que aún comparten.

"Obvio nos vamos a tener que mudar y toda esa parte es un dolor de huevos, porque tampoco vamos a ser hermanitos", admitió finalmente el actor intentando dejar en claro que a pesar de la ruptura pacífica y de que siguen conviviendo, en un futuro no muy lejano concretarán la separación física.