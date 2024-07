La mamá de Alexis Mac Allister lanzó explosivas declaraciones sobre Camila Mayán y Ailén Cova

Embed

Silvina deslizó que el vínculo de su hijo con Mayán no tenía retorno. "Nosotros no éramos ajenos a que esto podía pasar. Lo llevamos muy bien, muy natural. Sabemos que hay cosas que hay que dejarlas rodar. No podemos hacer nada más (en relación a Mayán). Habla un poco de la otra persona (todo lo que dijo) y creo que uno conoce a las personas cuando se van", sostuvo.

Además, señaló que la panelista de Patria y Familia (Luzu Tv) no actuó de buena manera tras la ruptura: "Todos hemos sido dejados alguna vez y sabemos lo que significa. Las personas para mí no son descartables. Me afecta que haya cosas inventadas y se cambiaran fechas. Nos duele el resentimiento".

Al finalizar, Silvina fue contundente cuando le preguntaron si le gustaría que Alexis y Ailén la conviertan en abuela. "Son chicos, todavía no llegaron a los treinta", sentenció.

El sorpresivo mensaje de Camila Mayan durante el partido de Argentina y Chile: ¿palito para Alexis Mac Allister?

La relación entre Camila Mayan y Alexis Mac Allister terminó en un gran escándalo tras el Mundial Qatar 2022 luego de que el futbolista blanqueó al poco tiempo su relación con Ailén Cova, quien era su gran amiga de años.

Lo cierto es que en las últimas horas, desde su cuenta en Instagram, la ex del futbolista compartió un curioso mensaje justo cuando se desarrollaba el partido entre Argentina y Chile por la Copa América 2024.

“¡¡¡Aparezco!!! Día eterno así que vamos con recap que fue muy lindo”, describió la influencer con una imagen abrazada a su perrita Kim, a quien volvió a tener después de unos meses de separarse del mediocampista de la Scaloneta, quien vive hace años en Inglaterra ya que juega en el Liverpool de la Premier League.

Justamente, Alexis fue titular en el segundo partido del grupo de la Copa América 2024 y llamó la atención en los seguidores de Camila justo el momento elegido para la historia en Instagram.

Luego, Camila Mayan mostró lo que hizo en un evento por el lanzamiento de una línea de cosméticos de Zaira Nara. ¿Fue un palito para el futbolista la foto con la mascota que tuvieron mucho tiempo juntos?