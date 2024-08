La mamá del hijo de Luis Ventura mostró cómo Antoñito pudo volver a comer solo: el video

Es así que luego de sus recientes mini vacaciones en Córdoba, a donde viajó con su madre, ahora Fabiana Liuzzi compartió emocionada el nuevo logro del pequeño: comer solo.

"¡Hacía tanto tiempo que no lo veía comer solo!! ¡Vamos mi principito !!! ¡Te amo con el Alma !!!", escribió Liuzzi desde su cuenta de Instagram junto al video donde se lo ve al nene agarrando la cuchara por sus propios medios y llevándose a la boca varias porciones de puré con salsa fileto.

Como era de esperar, bastaron sólo algunos minutos para que el posteo se llenase de likes y de los más amorosos comentarios alentando y aplaudiendo el progreso del pequeño.

"De a poquito va a avanzando en su progreso. Dentro un tiempo, nos asombraremos de sus logros. Vamos Antonio, ¡VOS PODÉS!", "La oración siempre llega. Sigamos orando. Nuestra Madre del cielo intercede por nosotros cuando perdimos con Fe. ¡Abrazote Fabi!" o "¡Mi zurdo genial! Todo era cuestión de tiempo... Dios todopoderoso nunca defrauda. La Fe en él depositada", fueron de los mensajes que pudieron leerse en el post.

fabiana-liuzzi.jpg

Fabiana Liuzzi habló a corazón abierto sobre la salud de Antonito, su hijo junto a Luis Ventura

En un mano a mano con Ángel de Brito en LAM (América), el año pasado Fabiana Liuzzi, madre de Antoñito, hijo menor de Luis Ventura, se sinceró al hablar de la salud del niño, que nació prematuro y padece de una encefalopatía.

“El nacimiento de Antoñito me marcó la vida. Fue desde el día uno un aprendizaje en todo y sigo aprendiendo cada día. Cada día que yo amanezco con él y veo su carita tan angelada, porque debo decir que aun duerme al lado mío, me llena el alma", expresó Fabiana.

En ese momento, Ángel recordó la internación de Antonio de ese año y la ex vedette detalló: “Estuvo internado porque, Antonio, a pesar de su patología, ECNE (Encefalopatía Crónica No Evolutiva), él quedó con unas cicatrices del lado izquierdo de su cabecita por haber nacido antes, y es crónica porque no se van a curar estas cicatrices”.

Fabiana Liuzzi.jpg

"¿Qué le afectó en su vida cotidiana haber nacido antes y esta encefalopatía?", indagó el conductor dándole la libertad a Fabiana de contar hasta donde se sintiese preparada.

"El habla, justamente como tiene las cicatrices en el hemisferio izquierdo, eso es lo que digita el habla. No es imposible que él lo haga, pero sólo Dios sabe cómo y cuándo. Por ahora no, pero si dice 'Ma' y es sumamente inteligente, se hace entender y entiende todo", contó ella.

En ese sentido, la mamá del niño profundizó en lo que sintió al enterarse del diagnóstico que tenía su hijo y confesó entre lágrimas: “Obviamente fue re angustiante cuando me dijeron la patología de mi hijo, todavía se me hace un nudito…”

Luis Ventura y su hijo Antonito.jpg

“Me acuerdo que viajamos fuimos con Luis para llevarlo a un doctor en su momento, y para mí cuando me dijeron el diagnóstico no entendía. Cuando me explicaron, sentí como una impotencia, como un león enjaulado, que decís: '¿y ahora, para donde se va, cómo se hace?'"

Sin embargo, cerró el tema con una sentida reflexión y aseguró: "Yo, en la vida, siempre soy como que de las cenizas me transformo de nuevo, me pasa siempre, tengo esa fuerza de guerrera".