La mamá de Karina La Princesita recordó el momento más dramático de su hija por la depresión: "Me pidió que..."

En este sentido, Mónica Cuello, madre de Karina La Princesita, estuvo el jueves en el estudio de LAM, América Tv, y recordó el momento más dramático de su hija y la depresión.

La madre de la cantante de 37 años contó que en un momento su hija le "pidió que la interne” y que ella no sabía cómo reaccionar en ese preocupante momento anímico.

"Una vez estaba muy mal, no sé si se va a enojar... Pero me dijo: ‘mamá, por favor intername’", recordó conmovida la madre de la artista tropical.

Y amplió: "Yo llamé para todos lados, no sabía para dónde disparar. Kari es muy hermética, es muy raro que me haya dicho una cosa así".

"Yo veía que estaba nerviosa y pasaban cosas que la tenían mal. Es grandiosa, no es pobrecita. En el lugar de ella no sé lo que hubiera podido hacer", cerró Mónica sobre aquel fuerte episodio.

El video con el fuerte relato de Karina La Princesita y el mal momento que pasa: "Sentía que me iba a morir"

Tras la furia luego de vivir un momento incómodo en un show, Karina La Princesita compartió sus sensaciones después de lo que fue su show en Sáenz Peña, Chaco, y explicó lo mal que la pasó en cuanto a su salud.

"No estás solo/a. Es parte del proceso. Te mando un abrazo", fue la historia que compartió en Instagram la cantante tropical. Y además contó en un video lo mal que se sentía previo al recital.

"Antes de salir me agarraron muchos ataques de ansiedad, me puse muy mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire, que me iba a morir, es horrible", reveló con sinceridad y a corazón abierto.

Y remarcó: "Me considero muy inteligente y que puedo controlar un montón de cosas pero la mente me está jugando una mala pasada".

"Me estoy ocupando y es parte del proceso. Me subo al escenario y la música me hace bien. Yo no sé, no la estoy pasando bien", aseguró Karina La Princesita.

Y cerró concientizando: "Lo comparto más que nada para aquellos que les pasan estas cosas no se sientan raros, los entiendo y hay que ocuparse, nada más".