La mamá de Karina La Princesita repasó su dura historia de vida y se quebró en llanto

“Ella siempre fue una nena calladita, y cuando me lo contó no lo podía creer, cómo cuando me dijo que le pegaron en el baño de la escuela. Muchas de las cosas que le pasaron a ella me las enteré de grande”, se lamentó.

La difícil infancia de la mamá de Karina La Princesita

“Tuve una vida muy difícil”, reveló, y aseguró que no quería lo mismo para sus hijos. Incluso confesó que “a mi no me criaron mis padres, me crió mi madrina, y ahí había que ganarse el pan”, dijo haciendo referencia a las labores que realizaba en aquel hogar, siendo menor de edad.

Mónica habló del poco apoyo que recibió en su juventud de su madre, y se prometió no repetir la historia. Habló de aquellos tiempos en los que sufrió violencia de género. "Mi mamá me había dicho que uno casado tiene que soportar lo que sea, y que me toquen a mis hijos, era mi límite".

"Esperé que se duerma y me fui con mis hijos. Agarré los documentos de los chicos y nos fuimos con lo puesto", recordó notablemente conmocionada y recordó al remisero que los ayudó el día que se escapó de su casa en una historia durísima que parece salida de una película.

Sobre el final de la entrevista, quebrada en llanto, la mamá de Karina reflexionó: "quiero que mis hijos sepan que no fui una mamá perfecta, pero el día que me enteré que estuve embarazada me cambió la vida, porque sentí que por primera vez tenía algo mío".

El descargo de Karina La Princesita tras la versión de un conflicto entre Sol y El Polaco

Un mes atrás, Karina La Princesita y El Polaco fueron protagonistas de un fuerte rumor. Según trascendió, su hijo, Sol, se había enojado con su padre por una actitud que tuvo en su fiesta de 15.

La información indicaba que la joven se había fastidiado con el artista porque él quiso cantar durante la celebración, algo que ella le había prohibido terminantemente.

En un nota con Socios del espectáculo, La Princesita aclaró que eso no fue así. "Fue un chiste mío. Yo no voy a contar nada que sea realmente en serio, sobre algo personal. Nunca", sostuvo.

La estrella de la cumbia retiró que fue una humorada, que se filtró a los medios y se sobredimensionó. "Siempre hago chistes. No fue nada grave. Al contrario, salió todo hermoso", sentenció.