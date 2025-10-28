La mamá de Mauro Icardi rompió el silencio y contó la verdad sobre la relación con sus hijos

La aparición pública de Analía Rivero generó sorpresa, ya que suele evitar los medios y las redes sociales. Cabe recordar que en el Día de la Madre, el futbolista del Galatasaray publicó una foto de su madre, gesto que muchos interpretaron como una señal de reconciliación familiar.

Cuál fue la reacción de Mauro Icardi tras el festejo que organizó Wanda Nara para su hija Isabella

El fin de semana, Wanda Nara realizó el festejo de cumpleaños de su hija Isabella con invitados inesperados, lo que provocó la veloz reacción virtual de Mauro Icardi.

Desde su cuenta en Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) mostró varias fotos del cumpleaños de su hija que incluyó entre los invitados a su ex, Maxi López -padre de Valentino, Benedicto y Constantino- y también a su actual pareja, Martín Migueles.

Como respuesta, el delantero del Galatasaray de Turquía optó por expresarse de manera indirecta pero contundente, compartiendo una imagen de una cena romántica con la China Suárez.

“Mi cita de todos los días”, describió Icardi en la publicación acompañando la frase con los emojis de una rosa, un corazón y una carita enamorada.

En la postal se puede ver a la actriz en un restaurante de Estambul al aire libre de noche y sobre la mesa se destacan pétalos de rosa y una flor junto al plato, en una escena cuidadosamente ambientada a puro romanticismo.