El contundente mensaje del hijo Diego Santilli tras la fuerte crítica de Nancy Pazos: "Aguantando los golpes..."

"Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos y aún así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses", continuó firme el joven.

Y agregó sobre el cercano vínculo con su padre: "Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor".

"Quédate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros. Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos @diegosantilliok", concluyó Nicanor bancando a pleno a su papá Diego Santilli.

Qué dijo Nancy Pazos sobre Diego Santilli involucrando a sus hijos

Invitada en el canal de streaming Olga para hablar acerca de los comicios nacionales en la previa al domingo 26 de octubre, Nancy Pazos sorprendió con sus declaraciones contra su ex y padre de sus hijos, Diego Santilli: "¿Le mandas felicitaciones si le va bien a tu ex?", le consultó Nati Jota por las elecciones.

A lo que Nancy Pazos respondió categórica: "No, no quiero que le vaya bien".Y la influencer comentó: "Pero es familia, qué se yo...". Y allí la periodista explicó polémica: "No, pero se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios".

"Ah, ¿tus hijos son libertarios?", quiso saber Nati Jota. Y Pazos admitió: "Y, digamos que el padre es candidato, chicos. Generacionalmente también están muy influenciados por lo que piensan los chicos a esa edad".

Las declaraciones de la periodista generaron un gran revuelo en las redes. Pazos y Santilli se separaron en 2013 y tiempo después el electo diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza comenzó su relación con Analía Maiorana, su actual esposa, con quien se casó en 2020.