El triste mensaje de Mauro Icardi por el cumpleaños de su hija Isabella con una dura advertencia a Wanda Nara

Luego, el deportista dejó un mensaje que estaría dirigido a su ex Wanda Nara tras el escándalo judicial que los tiene enfrentados hace meses.

"Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón", concluyó Mauro Icardi adelantando que está próxima la posibilidad de volver a ver a sus dos hijas.

Cabe recordar que desde que Icardi se instaló en Turquía con su actual pareja, la tensión con Wanda fue aumentando y la conductora de MasterChef Celebrity se encuentra en la Argentina con las pequeñas y no se concreta el viaje de las nenas al país turco para que se reencuentreen con el papá, situación que tiene a Icardi muy angustiado y con expectativas en que se resuelva la situación por la vía legal.

El provocador gesto de Mauro Icardi tras el festejo que organizó Wanda Nara para su hija Isabella

Wanda Nara aprovechó el fin de semana y anticipó el festejo de cumpleaños de su hija Isabella con invitados inesperados, lo que provocó la veloz reacción virtual de Mauro Icardi.

Desde su cuenta en Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) mostró varias fotos del cumpleaños de su hija que incluyó entre los invitados a su ex, Maxi López -padre de Valentino, Benedicto y Constantino- y también a su actual pareja, Martín Migueles.

Como respuesta, el delantero del Galatasaray de Turquía optó por expresarse de manera indirecta pero contundente, compartiendo una imagen de una cena romántica con la China Suárez.

“Mi cita de todos los días”, describió Icardi en la publicación acompañando la frase con los emojis de una rosa, un corazón y una carita enamorada.

En la postal se puede ver a la actriz en un restaurante de Estambul al aire libre de noche y sobre la mesa se destacan pétalos de rosa y una flor junto al plato, en una escena cuidadosamente ambientada a puro romanticismo.