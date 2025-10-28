Wanda Nara fue multada por el cumpleaños de su hija Isabella: la exorbitante suma total que adeuda

Y luego reveló cuáles son algunas de las multas que la animadora tiene en curso: “La primera multa fue el año pasado cuando en el sillón de Susana dijo que iba a pagar la multa de 10 millones de pesos y nunca la pagó. Después tiene dos multas por 50 millones a favor de Mauro Icardi y dos multas de 80 millones, 160 millones en total, a favor del Hospital Gutiérrez”.

“Y hay otra multa antes de esta de 100 millones que se tiene que elevar a Cámara. La actual del fin del semana son 200 millones. El total que debe pagar Wanda es de 470 millones de pesos. ¿Si no paga? Esa es la gran pregunta”, concluyó el periodista dejando abierto el interrogante sobre qué pasará en caso que no se abone las multas estipuladas en la Justicia.

El triste mensaje a distancia de Mauro Icardi por el cumpleaños de su hija Isabella

Mauro Icardi compartió un emotivo mensaje desde Turquía con motivo del cumpleaños de su hija Isabella y mientras lucha por la restitución de las niñas en el plano judicial.

"Feliz cumple Isi. Hoy, 27 de Octubre, cumple años mi pequeña gran Princesa. 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca", comenzó su posteo en Instagram el novio de la China Suárez con profunda emoción.

Y agregó un tanto angustiado por la distancia geofráfica con sus hijas, a quien no ve hace unos meses: "Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos Pepita".

Luego, el futbolista del Galatasaray dejó un mensaje indirecto que estaría dirigido a su ex Wanda Nara tras el escándalo judicial que los tiene enfrentados hace meses.

"Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón", concluyó Mauro Icardi adelantando la posibilidad de volver a ver a sus dos hijas en el corto plazo.