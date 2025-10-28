Gravísima denuncia al sobrino de Diego Torres: "El tipo me pegó un trompazo en la cara"

Además, explicó cómo fue la relación: "Pasé por mucha violencia. Yo me enamoré de una manera muy linda, genuina, pero de repente empezó a sacarse la máscara y mostrarme que era una persona enferma". Y agregó: "Era una persona insegura y violenta, y esa es la peor combinación porque te la hace pasar muy mal. Era narcisista, no le importaba arruinar tu momento y tus días".

"Era muy manipulador, me prometió que iba a cambiar. Después de cortar, le mandé un mensaje a la ex y me dijo que vivió lo mismo", sumó angustiada.

Después de esa íntima declaración, la artista decidió finalmente revelar en X el nombre y apellido de la persona. "Buenísimo, el tipo que me pegó un trompazo en la cara, como si nada en la televisión", escribió en su cuenta de la artista, luego de ver al cantante en el canal de Luzu TV.

Cuánto tiempo estuvieron en pareja Sofía Mora y Benja Torres

Antes de que la relación terminara en escándalo, Sofía Mora y Benja Torres fueron una pareja muy cercana dentro del ambiente musical. Su historia comenzó, según trascendió, a mediados de 2023, cuando una amiga del cantante le propuso a él participar en un proyecto musical junto a Mora.

Torres, sobrino del reconocido cantante Diego Torres, también se dedica a la música y tiene presencia en redes sociales, donde comparte parte de su trabajo como intérprete y productor. Fue en ese entorno donde la conoció a quien ya venía consolidando su carrera como cantante pop y creadora de contenido digital.

Con el paso de los meses, la relación profesional se transformó en algo más personal, y la pareja comenzó a mostrarse públicamente en streams, redes y eventos. Compartían salidas, ensayos y presentaciones, y llegaron incluso, como toda pareja, a compartir publicaciones con mensajes afectuosos.

Sin embargo, hacia mediados de 2024, comenzaron los rumores de crisis que luego terminaron con la confirmación de su separación.