Gravísima denuncia al sobrino de Diego Torres: "El tipo me pegó un trompazo en la cara"

La cantante Sofía Mora denunció a Benja Torres, sobrino del cantante Diego Torres, por ejercer violencia en todas sus formas durante la relación que mantuvieron por más de un año.
Sofía Mora denunció a su expareja, Benja Torres, sobrino de Diego Torres, por haber ejercido violencia física y psicológica durante el tiempo que estuvieron juntos.
Fue en la promoción de su tercer disco, titulado El mundo real, que la joven dio varias notas de prensa y contó que las canciones estaban basadas en su propia historia de amor y sufrimiento. A partir de allí, desnudó una intimidad de la situación traumática que dice haber pasado con su expareja.
"No puede ser gratis pegarle a una mujer, maltratarla y que salga ileso, como si nada. Tuve una manipulación muy grande para no contarlo. La semana que tuve un moretón en la cara, no pise casa", reveló al aire del programa de streaming No damos abasto (Somos Love ST).
Además, mientras el periodista Guillermo Barrios daba cuenta que se trataba de Benjamín, Mora detalló un episodio que la marcó y cómo cambiaba de personalidad constantemente: "Tuvimos una situación donde me pegó una piña. Siento que lo que a mí me hizo no darme cuenta era que capaz él me trataba como una reina cinco días a la semana y los otros restantes me faltaba el respeto psicológicamente, verbalmente y físicamente".
Además, explicó cómo fue la relación: "Pasé por mucha violencia. Yo me enamoré de una manera muy linda, genuina, pero de repente empezó a sacarse la máscara y mostrarme que era una persona enferma". Y agregó: "Era una persona insegura y violenta, y esa es la peor combinación porque te la hace pasar muy mal. Era narcisista, no le importaba arruinar tu momento y tus días".
"Era muy manipulador, me prometió que iba a cambiar. Después de cortar, le mandé un mensaje a la ex y me dijo que vivió lo mismo", sumó angustiada.
Después de esa íntima declaración, la artista decidió finalmente revelar en X el nombre y apellido de la persona. "Buenísimo, el tipo que me pegó un trompazo en la cara, como si nada en la televisión", escribió en su cuenta de la artista, luego de ver al cantante en el canal de Luzu TV.
Antes de que la relación terminara en escándalo, Sofía Mora y Benja Torres fueron una pareja muy cercana dentro del ambiente musical. Su historia comenzó, según trascendió, a mediados de 2023, cuando una amiga del cantante le propuso a él participar en un proyecto musical junto a Mora.
Torres, sobrino del reconocido cantante Diego Torres, también se dedica a la música y tiene presencia en redes sociales, donde comparte parte de su trabajo como intérprete y productor. Fue en ese entorno donde la conoció a quien ya venía consolidando su carrera como cantante pop y creadora de contenido digital.
Con el paso de los meses, la relación profesional se transformó en algo más personal, y la pareja comenzó a mostrarse públicamente en streams, redes y eventos. Compartían salidas, ensayos y presentaciones, y llegaron incluso, como toda pareja, a compartir publicaciones con mensajes afectuosos.
Sin embargo, hacia mediados de 2024, comenzaron los rumores de crisis que luego terminaron con la confirmación de su separación.