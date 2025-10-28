Yanina Latorre denunció a Cinthia Fernández por promocionar servicios legales sin ser abogada

Instantes después, el programa se comunicó con la abogada Valeria Carreras, quien no ocultó su indignación. "Estoy sorprendida, estoy indignada. ¿Sabés cómo va a terminar esto? Perdiendo la matrícula el novio de Cinthia Fernández. ¿Por qué? Porque el Colegio de Abogados te prohíbe taxactivamente, cuando vos tenés matrícula y sos abogado como Castillo, su pareja, promocionarte o utilizar a terceros para captar clientes", explicó la letrada.

Carreras fue contundente al señalar la gravedad del asunto: "Él está haciendo una publicidad engañosa que la tiene prohibida". Y agregó: "Lo más grave es lo que dijo Yanina, acá hay ejercicio ilegal de la profesión".

Para cerrar, la abogada explicó por qué este tipo de acciones pueden tener consecuencias legales: "El código pena a todo aquel que se hace pasar por una profesión que no tiene, porque en un médico el riesgo es la vida o la muerte. Pero en este caso el riesgo es justamente quedar bien o mal en un juicio cuando no estás bien patrocinado, cuando no es un abogado el que te llevando caso".

¿Qué hizo Cinthia Fernández en el viaje de egresados de sus hijas que desató una catarata de críticas?

Cinthia Fernández volvió a estar en el centro de la escena tras compartir en sus redes una emotiva sorpresa que preparó para sus hijas gemelas, Charis y Bella. Las niñas estaban disfrutando de su viaje de egresados junto a sus compañeros de primaria en la zona de Tigre, cuando su mamá decidió aparecer sin previo aviso.

La mediática publicó en su cuenta de Instagram un video donde se la ve organizando la sorpresa junto a su hija menor, Francesca. Sin embargo, lo que para ella fue un gesto de amor, despertó una ola de críticas por parte de algunos usuarios que cuestionaron su decisión.

"¿Vamos a dar una sorpresa a las hermanas?", se escucha decir a Cinthia en el video, mientras le habla a Francesca antes de ir al encuentro de las gemelas. Más tarde, la bailarina subió un posteo explicando el motivo detrás de su visita, que tenía como único objetivo abrazar a sus hijas en medio de su estadía en el campamento, donde estaban disfrutando de actividades al aire libre.

"La cosa es así. Mis hijas más grandes estaban de viaje de egresados en el Tigre, hoy me levanté y me sentía muy movilizada sin ellas, y la verdad dije acá sentada no me puedo quedar. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma", comenzó Cinthia Fernández su mensaje.

"Las fui a sorprender y solo darles un beso. Y es el mejor regalo que tuve, abrazarlas y escuchar los te amo y los te extraño. No pido más en esta vida, solo que nunca me falten. Las amo y creo que volvería de otras vidas solo por un beso de ustedes. Gracias por hacerme del título de mamá!", continuó emocionada.

"Feliz día! A los que las son, que las que lo esperan, a las que nos dieron la vida, a las que perdieron, y a las que no pudieron. Gracias por ser mi cómplice eterno @robertocastillo_ y a mi chiquita que guardo milagrosamente el secreto #franchulen", cerró su publicación, dedicándole unas palabras también a su pareja, el abogado Roberto Castillo, quien participó del momento y aparece en las imágenes.

