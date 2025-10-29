A24.com

TENSIÓN

Beto Casella y Edith Hermida calentaron la feroz interna de Bendita: chicanas y reproches al aire

Beto Casella y Edith Hermida se sacaron chispas al aire entre risas cómplices en medio de la definición de la salida del conductor de la pantalla del Nueve.

29 oct 2025, 08:00
Beto Casella y Edith Hermida protagonizaron un divertido y picante momento al aire el martes en Bendita al hablar de la salida del conductor de El Nueve tras tantos años y ventilando la interna respecto al futuro del programa que estalló hace algunos meses.

El conductor y su histórica panelista tiraron entre risas algunos comentarios sobre el momento de definición que viven en cuanto a su futuro laboral que estaría en la pantalla de América en 2026, según confirmó Ángel de Brito.

La charla se dio en un contexto donde se debatía sobre el ataque de Nancy Pazos a su ex Diego Santilli en el contexto de las elecciones legislativcas y el conductor se acercó a Edith y la abrazó, intercambiando algunos reproches y chicanas.

"Evelyn con ese tonito bajito... Yo me voy a mandar a mudar de acá", dijo Beto Casella. Y la panelista retrucó: "No te vas nada. Y te lo voy a decir ahora: no te vas una mier..".

"Cuando necesites el alquiler vas a venir acá. Vas a buscar a un macho como yo y no voy a estar", le contestó el conductor entre risas. A lo que ella comentó: “De todas las que te vas a llevar, ninguna es como yo”.

“Yo te saqué del barro, quedate en el barro”, le dijo Beto a su compañera. Y Edith Hermida comentó mientras sonaba la música de Chayanne con la canción Y tú te vas: "Te vas a sacar la foto de la manito en otro canal con otra".

"Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá. Sos igual a tu vieja", le marcó Beto cómplice con Hermida con la confianza que tienen de tantos años de trabajo juntos. Y ella cerró a pura risa: "Me fui a la mier..".

Edith Hermida confesó el factor clave para que acompañe a Beto Casella a otro canal

Beto Casella admitió en su programa radial en Rock and Pop que todo el tiempo tiene propuestas para mudarse de canal, así como deslizó que aspira a que "no haya ninguna situación injusta" con ninguno de sus compañeros de programa.

Con total honestidad, en charla con Alejandro Castelo para Ya fue todo, el ciclo de stream que conduce en el canal de Jotax, Edith Hermida dejó clara su postura frente a un posible cambio de emisora y qué sería el factor más importante que definirá su decisión final.

“Todo depende de la plata, yo voy atrás de la plata, soy así. Lo amo a Beto, lo quiero, todo bien con él. Si me dicen que me quede a conducir Bendita, es lo mismo: todo depende de la plata”, disparó sin filtro la panelista.

La panelista comentó para que no queden dudas de que su decisión siempre estará regida por las condiciones económicas que le propongan y no tanto por la pantalla en la tenga que estar.

Más allá del cariño y amistad que mantiene con el conductor desde hace tantos años, habrá que ver si la propuesta económica que tenga sobre la mesa la seduce para cambiar el próximo año de pantalla al igual que hará Beto Casella, ya que es un hecho que dejará El Nueve.

