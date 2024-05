La mamá de Zoe enfrentó a su hija en una tensa discusión en Gran Hermano: "No hacés nada"

Si bien no habían sido nominadas por otros participantes, quedaron en placa tras la decisión de los líderes, Facundo y Martín, que las subieron junto a Virginia y su hija Delfina, para poder bajar a Nicolás y Mateo.

Con la placa positiva, comenzaron las campañas de los jugadores para conseguir votos y esto trajo un quiebre en la relación de Zoe y su mamá.

Mientras ambas veían como Furia se dirigía a sus seguidores para pedir ayuda en la gala de eliminación, Aixa no se pudo contener y deslizó: “Ves, así hay que hacer…”.

Inmediatamente se hizo un silencio y siguió: "No te enojes...". “No, pero no digas que no quiero ayudarte a hacer la campaña", contestó finalmente Zoe y su mamá aseguró: “Bueno, pero pasa el tiempo y no hacés nada” .

“Ma, ¿qué es no hacer nada? Estoy diciendo”, cerró la participante más joven de la casa y acto seguido, demostrando su malestar, abandonó la habitación dejando a su madre sola.

La preocupación de la mamá de Zoe al ver su actitud en Gran Hermano: "Va a abandonar"

Entre los familiares y amigos que ingresaron a Gran Hermano (Telefe), Zoe Bogach recibió a su mamá, Aixa, y la misma se mostró preocupada al notar ciertas actitudes inusuales en su hija.

Ante su desconcierto, Aixa decidió hablar con Mateo, amigo del participante Nicolás Grosman y tuvieron una charla sincera sobre lo que estaba sucediendo.

“Siento que si le digo algo no se está dando cuenta, si se lo decimos aparte es por algo. Ella se enrosca todo el tiempo, ella de noche se suelta un poco más, cuando me acuesto un poco se suelta”, sostuvo la invitada a la casa.

En ese sentido Mateo se mostró dispuesto a hablar con Zoe pero que lo frenaba la timidez de la joven. "Encárala por ahí, y anda fijándote lo que pasa durante el día, anda mirando que es lo que pasa", le aconsejó también.

“Recién ayer empezó a contarme cosas, anécdotas de acá adentro. Me doy cuenta que hasta conmigo le está contando. Zoe me dijo que si Nico y Bauti se iban, va a abandonar, una cosa es un momento de calentura y otra es que realmente sea una decisión", reveló la rubia.

Y cerró: “Ella dice que se compadece con Flor, pero tiene que entender que es un blanco fácil y que encima ella está hace doble tiempo más que ella. Voy a ver con que libertad me pudo expresar”.