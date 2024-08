La mejor noticia para Rocío Marengo y Eduardo Fort: se agranda la familia

“Está embarazada de tres meses, ella compartió la foto, están muy contentos”, detalló la panelista del ciclo de El Trece. Enseguida, tanto Rodrigo Lussich como Adrián Pallares comentaron: “Las abuelas son la ex de Eduardo y Rocío”.

La mediática y la hija del empresario mantienen una excelente relación. De hecho, en un posteo en su Instagram recibió un mensaje de un seguidor que quiso saber por el vínculo entre ellas. "No es mi madrastra, es la novia de mi padre. Pero me llevo re bien con Ro, ¿no Ro?”, expresó la joven.

Eduardo Fort y Rocío Marengo llevan 10 años juntos y todo parece indicar que, después de algunas turbulencias, las cosas van muy bien.

Embed

El reclamo de Eduardo Fort a Rocío Marengo tras conocerse el romance que tuvo con El Kun Agüero

Hace unos días en LAM (América TV), Rocío Marengo cometió un furcio y expuso que tuvo una historia de amor con El Kun Agüero.

Este viernes en Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, Marixa Balli contó que fue testigo de la reacción de Eduardo Fort al enterarse que su pareja estuvo con el ex jugador.

"El otro día vino Rocío Marengo al programa. Compartimos camarín. Cuando terminó el programa, después que contó cosas de su pasado, e un momento le llega un mensaje de su pareja y me dijo: 'uh'", detalló la angelita.

Embed

Marixa Balli no se enteró qué le dijo Eduardo, pero -al juzgar la reacción de su compañera- entendió que no lo habría tomado del todo bien. "Espero que no haya tenido ningún tipo de problema", añadió.

La reina de la Cachaca saltó en defensa de Rocío Marengo y lanzó una reflexión que refleja que se toma los hechos de su vida con mucho relax. "Todos tenemos pasado. Lo que importa es el presente y quién está con vos. Yo me hago de todo y uno tiene que ser así", sentenció.