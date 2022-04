La Negra Vernaci y una fuerte imitación a Viviana Canosa

"Empoderadas, faltas de empatía... ¿no se las cog... a ustedes? Lesbianas reprimidas. Esas son las mujeres que nos está dejando este Gobierno. Vergüenza dan", comenzó Vernaci, que hasta puso el mismo tono de voz que la periodista. Y luego, insistió con los comentarios que Canosa suele hacer sobre el feminismo: "Empoderadas, sacándoles la plata a los maridos... no como yo que trabajo desde hace muchísimos años y que no necesito de nada ni de nadie porque soy genial, porque tengo talento, porque tengo la argolla limpia... porque me la lavo todos los días, porque me pego enjuagadas constantes...".

Luego, Vernaci hizo foco en la manera de Viviana Canosa para referirse al feminismo: "Empoderadas, no tienen pareja porque realmente no la cuidan. Están solas. Son asquerosas, las odio a todas y encima opinan. ¿No se dan cuenta de que la única que puede opinar soy yo? ¿No se dan cuenta de que yo sí estoy preparada y ustedes no? ¡Asco! ¡Asco les tengo!".

Viviana Canosa, dura contra Calu Rivero: "Es pañuelo verde, militó a favor del aborto y admira a María Magdalena"

Fue hace unos días ya cuando se supo que Calu Rivero le había pedido una insólita suma de dinero a su novio ruso para casarse: nada más y nada menos que un millón de dólares. Como Andrey Manirko se negó, la boda se canceló y el noviazgo se diluyó. Fue allí cuando Viviana Canosa se refirió al tema con una visión crítica, llamándola "Progre, k y capitalista".

Si bien Rivero suele mantener un perfil más bien bajo en cuanto a hacer declaraciones públicas, parece que esta vez las palabras de la conductora de Viviana con vos (A24) la afectaron, o tal vez se sintió tocada, porque salió a responderle vía Twitter. Allí se comparó con María Magdalena y habló de honrar a nuestros ancestros, como también le agradeció -irónica- a Canosa permitirle honrar también a las mujeres que eligen la prostitución voluntaria.

Así es que Viviana Canosa recogió el guante nuevamente y volvió a dedicarle unas palabras a la actriz argentina que ahora se hace llamar Dignity. “Hablando de gente a la que le gusta la guita más que el dulce de leche, me contestó Calu Rivero. No me contestó como Calu, como yo la conozco, sino como Dignity, se hace llamar así”, comenzó la periodista de A24.

Y arremetió “Dicen que uno se jacta de lo que le falta y es muy contradictoria esta chica. Dice que ama a sus ancestros pero se sacó su apellido. Calu Rivero o Dignidad es socia de Aito de la Rúa”.