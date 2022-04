La notoria incomodidad de Roberto Pettinato tras las denuncias por acoso sexual en su contra

De hecho, hace unos días, Mariela Anchipi estuvo en LAM (América TV) y recordó que sufrió acoso por parte del ex Sumo cuando trabajaron juntos en Petti en vivo (Azul TV).

"Me acostaba y me manoseaba", mencionó la mujer de Dady Brieva. "Yo lo esquivaba. Trataba de tener el menor contacto posible con él. Y él buscaba la forma de cruzarme. Estábamos armando una coreografía y se metía. No le importaba nada", siguió.

Pero eso no fue todo. Según contó Ángel de Brito, Romina Pereiro también pasó por una situación traumática, que vivió con el ex Sumo.

El episodio ocurrió en 2001, en el programa Petti en vivo de Azul TV (Canal 9).

"Roberto le tocó los pechos a Romina durante una grabación, ella le metió una cachetada y, acto seguido, renunció al programa", detalló Ángel.

La incómoda reacción de Roberto Pettinato ante las denuncias en su contra

Alejandro Guatti, notero de Intrusos (América TV), fue a buscar la palabra de Roberto Pettinato ante los casos que salieron a la luz.

Apenas vio la cámara, el conductor se mostró de muy mal humor.

Notablemente incómodo, Pettinato se bajó de un taxi, agarró sus pertenencias del baúl y fue distante con el periodista.

"Roberto, se volvió a hablar de vos...", comentó Guatti. "¡Uh!", exclamó el conductor.

Después de unos minutos, el ex Sumo ingresó a un teatro, donde tenía previsto actuar, y evitó al notero.

"Permiso, estoy con mis hijos, adiós", expresó y rápidamente desapareció.